Банки планують пом’якшити умови кредитування бізнесу та населення, – опитування НБУ
Українські банки за підсумками другого кварталу цього року демонструють найоптимістичніші настрої від початку повномасштабної війни – очікують збільшення кредитування бізнесу та домогосподарств і навіть пом’якшення умов видачі нових позик в наступні 12 місяців.
Водночас фінустанови попереджають про посилення валютного та кредитного ризиків у третьому кварталі та підвищення ризику ліквідності, повідомляє Національний банк України (НБУ) за результатами щоквартального опитуваня про умови банківського кредитування.
Зокрема, банки повідомили про подальше зростання попиту на всі види позик:
- у бізнесу – вперше з початку повномасштабного вторгнення найбільше зріс попит на довгострокові позики та кредити великим підприємствам;
- у населення – на іпотеку й споживче фінансування.
Також п’ятий квартал поспіль банки пом’якшували кредитні стандарти для населення та вперше з третього кварталу 2024 року – для бізнесу. У третьому кварталі цього року банки прогнозують продовження цієї тенденції, особливо для МСП та гривневих або довгострокових кредитів.
За даними опитування, рівень схвалення заявок для кредитів бізнесу в цілому дещо збільшився, водночас активна конкуренція між банками та небанківськими фінустановами сприяла споживчому кредитуванню. При чому ліпші перспективи ринку нерухомості сприяли пом’якшенню стандартів для іпотеки.
Раніше повідомлялось, що банки України очікують на зростання вкладів населення в третьому кварталі 2025 року.
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