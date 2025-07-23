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Банки планують пом’якшити умови кредитування бізнесу та населення, – опитування НБУ

Банки планують пом’якшити умови кредитування

Українські банки за підсумками другого кварталу цього року демонструють найоптимістичніші настрої від початку повномасштабної війни – очікують збільшення кредитування бізнесу та домогосподарств і навіть пом’якшення умов видачі нових позик в наступні 12 місяців.

Водночас фінустанови попереджають про посилення валютного та кредитного ризиків у третьому кварталі та підвищення ризику ліквідності, повідомляє Національний банк України (НБУ) за результатами щоквартального опитуваня про умови банківського кредитування.

Зокрема, банки повідомили про подальше зростання попиту на всі види позик:

  • у бізнесу – вперше з початку повномасштабного вторгнення найбільше зріс попит на довгострокові позики та кредити великим підприємствам;
  • у населення – на іпотеку й споживче фінансування.

Також п’ятий квартал поспіль банки пом’якшували кредитні стандарти для населення та вперше з третього кварталу 2024 року – для бізнесу. У третьому кварталі цього року банки прогнозують продовження цієї тенденції, особливо для МСП та гривневих або довгострокових кредитів.

За даними опитування, рівень схвалення заявок для кредитів бізнесу в цілому дещо збільшився, водночас активна конкуренція між банками та небанківськими фінустановами сприяла споживчому кредитуванню. При чому ліпші перспективи ринку нерухомості сприяли пом’якшенню стандартів для іпотеки.

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Раніше повідомлялось, що банки України очікують на зростання вкладів населення в третьому кварталі 2025 року.

Автор: 

банки (7054) іпотека (368) кредит (3364) НБУ (9450) опитування (342)


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идите вы нахер со своими деньгами, слившиеся в экстазах с выконавчей службой , стукачи драные
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23.07.2025 13:19 Відповісти
Та ффпізду це все! хтів взяти кредит для того щоб скважину зробити, наіть під заставу самої хати, післали мене нах у приватбанку!
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23.07.2025 13:43 Відповісти
Коли у мене з'явилися проблеми я взяв кредит у банку...і зрозумів що до цього у мене не було проблем.....
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23.07.2025 13:57 Відповісти

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