Банки планують пом’якшити умови кредитування бізнесу та населення, – опитування НБУ

Українські банки за підсумками другого кварталу цього року демонструють найоптимістичніші настрої від початку повномасштабної війни – очікують збільшення кредитування бізнесу та домогосподарств і навіть пом’якшення умов видачі нових позик в наступні 12 місяців.

Водночас фінустанови попереджають про посилення валютного та кредитного ризиків у третьому кварталі та підвищення ризику ліквідності, повідомляє Національний банк України (НБУ) за результатами щоквартального опитуваня про умови банківського кредитування.

Зокрема, банки повідомили про подальше зростання попиту на всі види позик:

у бізнесу – вперше з початку повномасштабного вторгнення найбільше зріс попит на довгострокові позики та кредити великим підприємствам;

у населення – на іпотеку й споживче фінансування.

Також п’ятий квартал поспіль банки пом’якшували кредитні стандарти для населення та вперше з третього кварталу 2024 року – для бізнесу. У третьому кварталі цього року банки прогнозують продовження цієї тенденції, особливо для МСП та гривневих або довгострокових кредитів.

За даними опитування, рівень схвалення заявок для кредитів бізнесу в цілому дещо збільшився, водночас активна конкуренція між банками та небанківськими фінустановами сприяла споживчому кредитуванню. При чому ліпші перспективи ринку нерухомості сприяли пом’якшенню стандартів для іпотеки.

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Раніше повідомлялось, що банки України очікують на зростання вкладів населення в третьому кварталі 2025 року.