Банки України очікують на зростання вкладів населення в третьому кварталі, – опитування НБУ

Банки в Україні за другий квартал цього року збільшили залучення від клієнтів, а також обсяг оптового фондування. За очікуваннями банків, у третьому кварталі зростуть обсяги залучення коштів як від населення, так і бізнесу, а також збільшиться обсяг оптового фондування.

Про це свідчать результати щоквартального опитування про банківське фондування Національного банку України.

Як повідомляється, зростання середньої вартості фондування в другому кварталі відбувалося передусім для коштів населення, натомість вартість оптових коштів не змінилася.

Банки очікують, що в третьому кварталі вартість залучень у цілому підвищиться, передусім за рахунок подорожчання коштів домогосподарств.

Частка фондування в іноземній валюті зменшилася, однак порівняно з попереднім опитуванням скоротилася кількість банків, які очікують продовження цього тренду.

Строковість фондування зросла, і майже половина банків за активами два квартали поспіль очікує на зростання строковості в наступні 12 місяців.

Майже всі респонденти зазначили, що загальний обсяг капіталу за останніх 12 місяців збільшився, більшість із них очікує збереження цієї тенденції в наступні 12 місяців.

Банки вчергове назвали прибутковість ключовим чинником збільшення обсягу капіталу в майбутньому, однак припускають скорочення обсягу капіталу внаслідок зміни регуляторних або макроекономічних умов чи зміни ризик-апетиту.

Банки також зафіксували зростання вартості капіталу впродовж останніх 12 місяців, проте більшість не очікує зміни вартості в майбутньому.

Раніше в липні повідомлялося, що фінансові аналітики, банкіри, населення і бізнес очікують на зниження курсу гривні щодо долара протягом найближчих 12 місяців.

Також стало відомо, що, за даними НБУ, станом на 1 липня в обігу перебувало 859,9 млрд грн готівки, що 4,6% більше, ніж на початок року (+37,5 млрд грн).

Окрм того, повідомлялося, що бізнес в Україні в другому кварталі цього року зберіг позитивні оцінки ділової активності в наступні 12 місяців. Втім, Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) становив 103,1% порівняно зі 108,2% у першому кварталі 2025 року.