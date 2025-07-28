В Україні відбудеться найбільший у світі інвестиційний саміт, присвячений оборонним технологіям

Індустрія дронів

Міністерство цифрової трансформації та український кластер для розвитку військових технологій Brave1 16–17 вересня проведуть у Львові Brave1 Defense Tech Valley 2025, який стане найбільшим інвестиційним самітом у сфері оборонних технологій у світі.

Очікується, що участь у заході візьмуть понад 5 000 учасників, у тому числі найбільші венчурні фонди та інвестори з України, Європи, США, Близького Сходу та Азії; користувачі технологій, представники провідних українських і міжнародних оборонних компаній та стартапів, повідомляють організатори саміту.

За їх задумом, Brave1 Defense Tech Valley стане не лише інвестиційним майданчиком, а й відобразить доктрину сучасної війни: максимально технологічної, асиметричної, гнучкої, заснованої на безпілотних системах та ШІ.

"Україна, де щодня створюють і тестують унікальні технологічні рішення, стає провідним виробником безпекових інновацій для всього вільного світу. Цей саміт – шанс інвестувати в перевірену на полі бою практику, яка вже сьогодні визначає майбутнє глобальної безпеки", – вказують організатори.

Перший віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зауважив, що українські оборонні інновації назавжди змінили доктрину ведення війни.

"Весь світ спостерігає, як інноваційні та недорогі розробки можуть завдавати ворогу болісних поразок, знищуючи техніку на мільярди доларів. Інвестувати в український defense tech зараз – це вже не лише про підтримку країни, що протистоїть агресії, а й про можливість отримати доступ до інновацій, що формуватимуть майбутнє технологій на десятиліття вперед", – наголошує очільник Мінцифри.

Федоров додав, що Defense Tech Valley 2025 стане наймасштабнішим самітом, що збере разом інвесторів, готових вкладати кошти в українські оборонні інновації, а також розробників рішень, що вже змінюють хід війни і готові залучати інвестиції для R&D та масштабування своїх технологій.

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Крім того, сьогодні розпочинається приймання заявок на участь у змаганні оборонних та dual-use стартапів Battle Proven, що відбудеться в межах Defense Tech Valley, повідомляють організатори саміту.

Взяти участь у ньому можуть українські розробники технологій, які вже активно використовують на фронті або ж планують там застосовувати протягом року.

Конкурс відбуватиметься в трьох категоріях:

Trail Blazers – для команд на pre-seed стадії з перспективними рішеннями;

Gamechangers – для тих, хто вже працює на фронті;

Power Players – для великих гравців, які впливають на хід війни щодня.

За результатами відбору 30 команд зможуть презентувати свої рішення перед найбільшою спільнотою профільних інвесторів та позмагатися за призовий фонд.