Insurtech як сервіс: Як платформа UKASKO дає можливість заробляти не тільки фінустановам, а й кав’ярням чи таксі

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Українська insurtech-платформа UKASKO є одним із флагманів диджиталізації страхового ринку та відкриває нові можливості монетизації для бізнесу: від великих банків, страховиків, мережевих компаній до малих підприємців і навіть кав’ярень.

Модель "страхування як сервіс" дозволяє партнерам інтегрувати страхові продукти через API, отримуючи додаткові доходи без створення внутрішньої страхової інфраструктури та інвестицій в неї, розповів CEO insurtech-платформи UKASKO Ярослав Льоля в інтерв’ю delo.ua.

"Це може бути сервіс, який миттєво вбудовується у клієнтський вау-досвід. Підприємець не обов’язково має бути страховиком, вивчати та впроваджувати відповідні процеси. Просто інтегруєте страховий модуль у свій бізнес – і вже заробляєте, адже пропонуєте клієнтам додаткову цінність, раціональний та емоційний зв’язок із брендом і сервісом. Insurtech – це платформа взаємодії, а не тільки страховий продукт", – пояснив СЕО компанії.

За його словами, технологічна платформа працює як хмарний бекенд для страхових і суміжних бізнесів: дозволяє інтегрувати модуль страхування через API, підвищити продажі й оптимізувати витрати. Партнери отримують доступ до CRM-системи управління страховими операціями, аналітики, систем обліку та звітності. Саме це зробило платформу популярною для фінансового та нефінансового секторів.

"Ми маємо надзвичайно широкий спектр компаній і сервісів нефінансового і нестрахового профілю. Ними можуть бути, наприклад, автозаправки й автосервіси, служби таксі, кав’ярні, інтернет-магазини – це широке коло дуже різних бізнесів, які можуть монетизувати додаткову цінність через комісії. І, нарешті, UKASKO працює з індивідуальними агентами, які можуть будувати власний мікробізнес на базі нашої платформи. У цьому й полягає наша сила: ми однаково зручні і для великого банку чи страховика, і для малого підприємця", – розповів Ярослав Льоля.

Він додав, що наступний етап розвитку – масштабування: ще глибша автоматизація, ШІ-інструменти для скорингу, обробки заявок і рекомендацій, ще більша безшовність для сумісності з e-commerce-системами, щоб запускати страхові продукти буквально на льоту – без технічних бар'єрів, з мінімальним втручанням і мінімальними інвестиціями.

За його словами, перспективний напрям розвитку сервісу – міжнародна експансія.

"Наші продукти відповідають вимогам європейського ринку, тому ми маємо великий потенціал для масштабування, причому не як локальний гравець, а як міжнародний та європейський insurtech із українським корінням", – заявив CEO UKASKO.

Модель insurtech як сервісу від UKASKO є визнаною складовою нової архітектури фінансових ринків України. UKASKO здобула відзнаку Асоціації українських банків як "Insurtech-прорив року", що закріпило її статус як елементу інфраструктури екосистеми фінансових сервісів. До партнерської мережі UKASKO вже входить понад 20 страхових компаній, включно з такими гігантами, як INGO, ТАС, ВУСО, USG, "Княжа", "Оранта", фінансові установи, а також більш ніж 2000 бізнес-партнерів і 4000 агентів по всій країні. Сума виплачених insurtech-платформою UKASKO комісій перевищила 600 млн грн.

Він додав, що платформа має значний досвід взаємодії з міжнародними страховиками – добре знає їхні стандарти та вимоги. А нещодавно UKASKO представляла український insurtech на зустрічах із Єврокомісією, Європарламентом, Євроцентробанком та Європейським інвестбанком.

За словами Льолі, це була не просто презентаційна місія, а взаємна валідація з європейськими інституціями: "У процесі взаємодії з іноземними інституціями та бізнесом ми бачимо, що продукти UKASKO не просто відповідають міжнародним або європейським бізнес-стандартам чи сервісу – часом наші рішення перевершують наявні на їхніх ринках елементи цифрової інфраструктури".