Держспецзв’язку замовило шість позашляховиків Toyota за 18 мільйонів

Департамент забезпечення Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України 21 липня за результатами тендеру заявив про намір укласти угоду з ТОВ "Сервісний центр "Діамант" про закупівлю легкових автомобілів на 17,98 млн грн.

Про це свідчать дані в системі "Прозорро", передають Наші гроші.

Так, за майбутньою угодою, до 15 жовтня мають надати шість автомобілів спеціального призначення на базі чорного позашляховика Toyota Land Cruiser Prado 2025 року випуску по 3 млн грн.

Повнопривідний автомобіль має бензиновий двигун екологічного класу Євро 6 об'ємом 2,4 л і потужністю 282 кінські сили, автоматичну коробку передач, фронтальні та бокові подушки безпеки для водія та переднього пасажира, колінну подушку безпеки водія, задні та передні шторки безпеки. Крім того, в ньому є різні системи безпеки, зокрема моніторингу "сліпих" зон, а також передні та задні сенсори паркування, камера заднього огляду, система камер кругового огляду, круїз-контроль, клімат-контроль, оздоблені шкірою кермо та сидіння з підігрівом, електроприводи дзеркал і дверей багажника тощо.

Із додаткового обладнання передбачено металевий захист двигуна, тонування, зимова гума, килимки, набір технічної допомоги, бортовий інструмент і домкрат, а зі спеціалізованого – надана замовником автомобільна радіостанція з антеною. Гарантія складає три роки, або 90 тис. км пробігу.

Технічні характеристики вказують на найвищу комплектацію Land Cruiser Prado Premium, яку салони зараз продають по 2,81 млн грн без додаткового і спеціалізованого обладнання.

Дорожчим конкурентом було ТОВ "Автосаміт Укравто" з такими самими автомобілями.

Львівський "Сервісний центр "Діамант" Павла Волкова є офіційним дилером Toyota.

Раніше повідомлялося, що Департамент забезпечення Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 15 липня уклав договори на закупівлю дронів Autel EVO Max 4T на загальну суму 176,5 млн грн.