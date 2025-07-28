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Новини
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Держспецзв’язку замовило шість позашляховиків Toyota за 18 мільйонів

Держспецзв’язку замовило шість позашляховиків Toyota за 18 мільйонів

Департамент забезпечення Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України 21 липня за результатами тендеру заявив про намір укласти угоду з ТОВ "Сервісний центр "Діамант" про закупівлю легкових автомобілів на 17,98 млн грн.

Про це свідчать дані в системі "Прозорро", передають Наші гроші.

Так, за майбутньою угодою, до 15 жовтня мають надати шість автомобілів спеціального призначення на базі чорного позашляховика Toyota Land Cruiser Prado 2025 року випуску по 3 млн грн.

Повнопривідний автомобіль має бензиновий двигун екологічного класу Євро 6 об'ємом 2,4 л і потужністю 282 кінські сили, автоматичну коробку передач, фронтальні та бокові подушки безпеки для водія та переднього пасажира, колінну подушку безпеки водія, задні та передні шторки безпеки. Крім того, в ньому є різні системи безпеки, зокрема моніторингу "сліпих" зон, а також передні та задні сенсори паркування, камера заднього огляду, система камер кругового огляду, круїз-контроль, клімат-контроль, оздоблені шкірою кермо та сидіння з підігрівом, електроприводи дзеркал і дверей багажника тощо.

Із додаткового обладнання передбачено металевий захист двигуна, тонування, зимова гума, килимки, набір технічної допомоги, бортовий інструмент і домкрат, а зі спеціалізованого – надана замовником автомобільна радіостанція з антеною. Гарантія складає три роки, або 90 тис. км пробігу.

Технічні характеристики вказують на найвищу комплектацію Land Cruiser Prado Premium, яку салони зараз продають по 2,81 млн грн без додаткового і спеціалізованого обладнання.

Дорожчим конкурентом було ТОВ "Автосаміт Укравто" з такими самими автомобілями.

Львівський "Сервісний центр "Діамант" Павла Волкова є офіційним дилером Toyota.

Раніше повідомлялося, що Департамент забезпечення Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 15 липня уклав договори на закупівлю дронів Autel EVO Max 4T на загальну суму 176,5 млн грн.

Автор: 

авто (4225) тендер (2208) Держспецзв’язок (163) Prozorro (1794) Toyota (139) закупівлі (2701)


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Топ коментарі
+6
Норм. А люди до сих пір скидуються на пікапи. Скільки таких можна було б купити за ці гроші?
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28.07.2025 17:18 Відповісти
+4
нема грошей. точно. вже нема. вчора ще було 18 млн.
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28.07.2025 17:24 Відповісти
+3
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28.07.2025 16:56 Відповісти
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28.07.2025 16:56 Відповісти
Війна. Без цього не переможемо.
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28.07.2025 17:00 Відповісти
ніяк !
автівки по ціні МРАП - 60 тис. у.є

.
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28.07.2025 17:38 Відповісти
Вспомнила советский анекдот
Еврей уезжает изСССР
Пришёл в КГБ за справкой
Майор спрашивает - ну а какая все- таки у вас причина - уехать в Израиль?
Еврей не может сдержаться и взрывается!!!
А ПО ПРИЧИНЕ - КОЗЛЫ !!!!!!!!!!!!
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28.07.2025 17:03 Відповісти
Норм. А люди до сих пір скидуються на пікапи. Скільки таких можна було б купити за ці гроші?
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28.07.2025 17:18 Відповісти
В ЗСУ їздять на радянських УАЗах, Нивах, б/ушних євробляхах, які вимушені просити у волонтерів. Усі ці авто військові ремонтують за свої кошти. А чинуші з бюджету купують нові елітні авто щоб возити свої дорогоцінні сраки у тилу.
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28.07.2025 17:40 Відповісти
нема грошей. точно. вже нема. вчора ще було 18 млн.
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28.07.2025 17:24 Відповісти
Напевне відправлять на передову,щоб вивозити поранених.
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28.07.2025 17:29 Відповісти
Хфйодоров і родина що, як лохи мають роз'їжджати Києвом?
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28.07.2025 17:49 Відповісти
А Mitsubishi L200 для держспецзв'язку не підходить? Потрібен тільки крузак? Країна по 2 грн на дрони збирає, а ці крузакі службові купують. Сцять в очі і посміхаються.
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28.07.2025 18:01 Відповісти

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