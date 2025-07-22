Держспецзв’язку замовило для ЗСУ безпілотників Autel на 180 мільйонів: ціни вдалося знизити до нового рекорду

Індустрія дронів

Департамент забезпечення Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 15 липня уклав договори на закупівлю дронів Autel EVO Max 4T на загальну суму 176,5 млн грн.

Загалом замовили 1 149 безпілотників у стандартній комплектації, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

До комплекту входять літальний апарат з акумулятором, стабілізатором і картою памʼяті на 64 ГБ, інтелектуальний контролер з джойстиками, зарядні пристрої та кабелі, запасна пара пропелерів і джойстиків, транспортний кейс, ремінець тощо.

Ціни в укладених Держспецзв’язку контрактах ‒ 142 630 грн, 147 500 грн та 166 425 грн за комплект. Відтак, середня ціна за цими контрактами становить 152 185 грн грн за комплект. Сукупна економія на лотах склала 82 млн, або 30%.

За підрахунками видання "Наші гроші", всі три ціни є рекордно низькими для закупівель таких дронів через Prozorro від початку року.

Для порівняння, наприкінці червня "Агенція оборонних закупівель" Міноборони купувала такі ж дрони, тільки з двома парами запасних пропелерів по 172 225 грн, 176 375 грн і 177 843 грн за комплект. Середня ціна у контрактах АОЗ становила 175 481 грн, що на 13% більше, ніж в останніх контрактах Держспецзв’язку.

Роздрібні ціни на цю модель, за даними майданчика "Hotline.ua", коливаються від 166 800 до 455 577 грн, а середня ринкова ціна на 15 липня становила 244 191 грн, що на 38% вище, за середню ціну в укладених Держспецзв’язку контрактах.

Autel EVO Max 4T ‒ розвідувальний дрон, здатний працювати без GPS та інтернету в умовах радіоелектронного придушення. Забезпечує до 42 хвилин польоту, має дальність керування до 20 км, підтримує шифрування і захист від глушіння, витримує вітер до 12 м/с. Модель оснащена трьома камерами: оптичною з 10-кратним зумом, ширококутною 50 МП з відео 8K і тепловізором із 16-кратним цифровим наближенням. Вбудований лазерний далекомір визначає координати цілі на відстані до 1,2 км. Дрон обладнаний мікрохвильовим радаром і сенсорами для уникнення перешкод, може працювати в укриттях, тунелях і взаємодіяти з іншими коптерами в мережі A-Mesh. На відміну від версії 4N із нічною камерою, ця модифікація має більш потужний оптичний зум і краще підходить для точного спостереження на великій дистанції.

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Як повідомлялося, уряд планує передати кошти на закупівлю дронів від Держспецзв’язку до держпідприємства "Агенція оборонних закупівель" Міноборони.

Зараз Держспецзв’язку отримує на закупівлю дронів 45% надходжень від податку на доходи фізичних осіб, одержаного військовослужбовцями, поліцією й особами рядового та начальницького складу ‒ так званого "військового ПДФО", який Верховна Рада вилучила з місцевих бюджетів у листопаді 2023 року. З 1 серпня пропонується передати ці кошти Міністерству оборони.

Відповідні зміни передбачені законопроєктом про внесення змін до держбюджету на 2025 рік.

Детальніше читайте у матеріалі: Зміни до бюджету: Де уряд знайшов гроші на ЗСУ, більші зарплати для поліцейських і "кешбек" від Зеленського