Імпорт солі в Україну за рік скоротився на 46%

Україна за перше півріччя імпортувала 211,69 тис. тонн солі, що на 45,88% менше, ніж за аналогічний період роком раніше, коли зовнішні закупівлі становили 391,19 тис. тонн.

Про це свідчить статистика Державної митної служби, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, витрати на закупівлю солі на зовнішніх ринках за перші шість місяців 2025 року скоротилися на 48,46% – до $26,92 млн проти $52,23 млн за аналогічний період 2024 року.

Основними постачальниками солі в Україну стали Єгипет, на частку якого припало 46,09% поставок, що в грошовому еквіваленті становило $12,41 млн, Туреччина (17,57% і $4,73 млн) та Румунія (13,41% і $3,61 млн).

Роком раніше топ-3 постачальників солі був аналогічним: Єгипет (54,89% на $28,67 млн), Туреччина (17,15% на $8,96 млн) і Румунія (14,69% на $7,67 млн).

Нагдаємо, Україна 2021 року експортувала 710,04 тис. тонн солі на $28,32 млн, тоді як 2022 року поставки за кордон впали в натуральному виразі уп'ятеро – до 142,04 тис. тонн, а виторг – до $3,82 млн.

Після окупації російськими військами в квітні 2022 року найбільшого виробника солі в країні – "Артемсолі" – Україна практично припинила її експорт і перетворилася на нетто-імпортера.

У серпні 2023 року президент Володимир Зеленський заявляв, що родовище солі на Закарпатті зможе забезпечити кухонною та технічною сіллю усю Україну.

На початку січня 2025 року видобуток кам'яної солі на Тереблянському родовищі в Закарпатській області законсервували через конфлікт між співвласниками компанії, яка ним займалася.

У липні цього року стало відомо, що на Долинському родовищі в Івано-Франківській області – одному з найстаріших родовищ солі в Україні – невдовзі відновлять видобуток.