ЄС може оштрафувати китайський маркетплейс Temu на 6% від глобального річного обороту

Європейська Комісія попередньо визнала китайський маркетплейс Temu порушником закону Європейського Союзу про цифрові послуги (DSA). Таким чином, китайському онлайн-магазину загрожує штраф у розмірі 6% від загального світового річного обороту.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.

"Докази свідчать про високий ризик для споживачів у ЄС зіткнутися з незаконними продуктами на платформі. Зокрема, аналіз таємного покупця, проведений Комісією, показав, що споживачі, які здійснюють покупки на Temu, з великою ймовірністю знайдуть серед пропозицій невідповідні продукти, такі як дитячі іграшки та дрібна електроніка", – сказано в повідомленні.

Єврокомісія продовжить розслідування щодо інших можливих порушень, виявлених у жовтні 2024 року.

У ЄК наголосили, що попередні висновки не впливають на остаточний результат розслідування, оскільки Temu тепер має можливість скористатися своїм правом на захист, вивчивши матеріали розслідування Єврокомісії та надавши письмову відповідь на попередні висновки. Паралельно буде проведено консультації з Європейською радою з цифрових послуг.

"Якщо попередні думки Комісії будуть остаточно підтверджені, Комісія ухвалить рішення про невідповідність, в якому буде встановлено, що Temu порушує статтю 34 закону про цифрові послуги (DSA). Таке рішення може спричинити штрафи в розмірі до 6% від загального світового річного обороту постачальника та зобов'язати постачальника вжити заходів для усунення порушення", – зазначили в Єврокомісії.

Угода про цифрові технології (DSA) включає зобов'язання щодо боротьби з незаконним контентом в інтернеті. Вона вимагає від платформ запровадити зручні механізми, що дозволяють користувачам позначати незаконний контент та оскаржувати рішення щодо модерації контенту. DSA також включає спеціальні правила, адаптовані до онлайн-майданчиків, такі як відстеження торговців, щоб забезпечити збір платформами інформації про торговців, які пропонують свої продукти чи послуги. Закон про цифрові послуги (DSA) також визначає правила реклами та детальні зобов'язання щодо прозорості, зокрема щодо того, як продукти рекомендуються споживачам.

Станом на початок 2025 року в Temu було 292 млн активних користувачів за місяць у всьому світі, 92 млн із них – у Євросоюзі. Валова вартість товарів компанії Temu в 2024 році досягла $70,8 млрд.

У травні повідомлялося, що Європейський Союз може ввести збір у розмірі 2 євро за обробку невеликих посилок, що імпортуються до ЄС в основному з Китаю.