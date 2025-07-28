Російський уряд повністю заборонив вивозити з країни бензин

Влада РФ знову вводить повну заборону на вивезення бензину з країни, щоб охолодити паливний ринок, де ціни з початку року злетіли 30% і ледь не перевищили історичні максимуми. Так, до 31 серпня експорт бензину з Росії буде заборонено, з-поміж іншого, й компаніям-виробникам.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на повідомлення російського уряду.

Наразі заборона діє лише для трейдерів, посередників та нафтобаз, а її посилення необхідне "для збереження стабільної ситуації на внутрішньому паливному ринку в період високого сезонного попиту та сільськогосподарських польових робіт".

Різке зростання оптових цін на бензин почалося в квітні, і з того часу вартість Аі-92 на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі злетіла на 29%, перевищивши 65 тис. руб. за тонну. Ціна Аі-95 підскочила на 28% і перевищила 73 тис. руб. за тонну, ледь не побивши абсолютний рекорд, встановлений влітку 2023 року.

Раніше глава Міненерго РФ Сергєй Цивільов заявив, що російські нафтові компанії через санкції мають проблеми з ремонтом нафтопереробних заводів. За його словами, "збої", що виникають на НПЗ, пов'язані з проблемами з поставками обладнання. Воно потрапило під європейські санкції в рамках першого пакету за повнмасштабне вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

"Чому іноді бувають збої? Бо зараз у тому санкційному режимі, в якому ми знаходимося: ось заплановано, скажімо, на ремонт умовно чотири місяці, а нам щось затримали, щось недопоставили", – скаржився Цивільов.

Він додав, що через санкційні обмеження "зсуваються терміни" ремонту НПЗ.

"І ми змушені ось ці зрушення компенсувати", – сказав Цивільов.

Влада Росії ввела заборону на вивіз бензину з 1 березня 2024 року для захисту внутрішнього ринку. Виняток було зроблено для поставок у рамках міжурядових угод, зокрема з країнами Єврозійського економічного союзу (в нього входять Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія та Киргизстан, – ред.) на паливо, яке вивозять громадяни для особистого користування, а також автобензини, призначені для надання міжнародної гуманітарної допомоги.

Після тимчасового зупинення дії ембарго з 20 травня до кінця липня російський уряд знову повернув експортну заборону в серпні, дозволивши з грудня його вивезення лише виробникам.

Як повідомлялося, Росія в 2024 році скоротила експорт бензину через порти та прикордонні переходи майже на 30% порівняно з попереднім роком – до близько 4 млн тонн.

Російські НПЗ у 2024 році знизили переробку сировини до 12-річного мінімуму – до близько 267 млн тонн – через позапланові ремонти після атак українських БПЛА та обвалу маржі. Негативний вплив на експорт також мала заборона на вивезення бензину, введена для захисту внутрішнього ринку.

У травні минулого року Росстат закрив статистичні дані щодо виробництва в Росії автомобільного бензину. Міненерго РФ пояснювало це геополітичною ситуацією, коли "розкриття такої інформації може стати приводом для маніпулювання ринком з боку недобросовісних його учасників".