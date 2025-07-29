Наслідки кібератаки на "Аерофлот": На відновлення знадобиться рік, збитки можуть сягнути $50 мільйонів (оновлено)

Російський флагманський перевізник "Аерофлот" у понеділок 28 липня, вимушено скасував або затримав 42% рейсів через потужну кібератаку, відповідальність за яку взяли на себе хакерська група Silent Crow і білоруські "Кіберпартизани".

Лише у понеділок з проблемами зіштовхнулися щонайменше 20 000 пасажирів компанії, пише російська редакція Forbes.

Станом на ранок вівторка "Аерофлот" скасував ще 22 рейси з московського "Шереметьєво" та 31 рейс до Москви, зазначає російський Інтерфакс. У пресслужбі авіакомпанії обіцяють "стабілізувати" програму виконання рейсів найближчим часом.

У російському уряді досі немає повного розуміння масштабу проблеми, пише російський "Коммерсант" із посиланням на джерело, наближене до Мінтрансу РФ.

Водночас співрозмовник видання підтвердив, що інформація про "повне знищення критично важливої складової IT-систем та інформації" відповідає дійсності.

Опитані виданням російські експерти оцінюють збитки "Аерофлоту" внаслідок кібератаки у діапазоні $10-50 млн. Вони зауважують, відновлення після такої атаки може зайняти близько року, оскільки потрібно не тільки усунути її наслідки, а й нейтралізувати загрозу повторення.

Торік на групу "Аерофлот" припадало 42% внутрішнього авіаринку РФ, її маршрутна мережа охоплює 342 напрямки. На тлі інциденту акції компанії на Московській біржі впали на 4%.

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Як повідомлялося, вранці у понеділок хакерське угрупування Silent Crow заявило про "повне знищення" внутрішньої ІТ‑інфраструктури російської групи "Аерофлот".

Згодом у Генпрокуратурі РФ визнали, що причиною збою в роботі "Аерофлоту" стала саме хакерська атака і порушили кримінальну справу.

Своєю чергою прессекретар диктатора РФ Путіна Дмитро Пєсков назвав ситуацію "невтішною" і повідомив, що керівництво країни знає про збій