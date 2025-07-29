"Нафтогаз" зменшив сплату дивідендів державі. З чим це пов’язано?

Виконуючи рішення Кабміну, НАК "Нафтогаз України" сплатила до державного бюджету 10,4 млрд грн дивідендів та податку на прибуток за підсумками 2024 року, що на 27% менше, ніж торік.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Згідно з розпорядженням уряду, іншу частину прибутку "Нафтогаз" уже спрямував на підготовку країни до зими, зокрема закупівлю імпортного газу", – уточнили у "Нафтогазі".

Нагадаємо, минулого року компанія перерахувала до державного бюджету 14,3 млрд грн дивідендів та податків за результатами роботи в 2023 році. Тоді на дивіденди спрямували 95% чистого консолідованого прибутку групи "Нафтогаз".

Однак у 2025 році Кабінет Міністрів доручив спрямувати на виплату дивідендів лише 30% прибутку НАК "Нафтогаз України" за 2024 рік, який становив 29,4 млрд грн.

Решту 70% суми прибутку "Нафтогазу" Кабмін спрямував на виконання статутних цілей, зокрема 45% (13,24 млрд грн) – на закупівлю імпортованого природного газу та фінансування заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду 2025-2026 років.