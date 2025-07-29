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Мінфін запустив інструмент для перевірки наявності коштів у бюджетах місцевих громад. Чому це важливо?. ІНФОГРАФІКА

гривня,бюджет,гроші,інфляція

Міністерство фінансів запустило публічний аналітичний "дашборд" для оперативного моніторингу наповнення та використання коштів місцевих бюджетів.

Інструмент базується на даних системи "LOGICA" й автоматично оновлює ключові показники доходів, трансфертів і залишків коштів на рахунках понад 1 400 громад, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Сервіс відображає надходження до загального й спеціального фондів, обсяги міжбюджетних субвенцій та дотацій, а також залишки в загальному фонді й бюджеті розвитку. Користувач може переглянути інформацію як у розрізі всієї країни, так і по кожній області, району чи територіальній громаді, зауважили у міністерстві.

Так, станом на 1 липня 2025 року доходи місцевих бюджетів становили 368,4 млрд грн, з яких 103,5 млрд грн (28,1%) – це міжбюджетні трансферти. На рахунках загального фонду громад залишалося 122,4 млрд грн, у бюджетах розвитку – 5,2 млрд грн.

Мінфін запустив дашборд, який показує наявність чи відсутність коштів в бюджетах громад

У Мінфіні додали, що новий інструмент підвищить прозорість і дасть змогу громадянам, громадським організаціям та дослідникам швидко оцінювати фінансовий стан кожного бюджету, що особливо важливо в умовах воєнного часу та децентралізації.

Раніше повідомлялось, що надходження до місцевих бюджетів за пів року сягнули 250 мільярдів. Доходи яких регіонів зросли найбільше?

Автор: 

місцеве самоврядування (135) Мінфін (2972) місцеві бюджети (256)


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Досить прозоро все. Бо гроші заберуть на "дрони, на армію, на снаряди, на яблуні на Марсі".
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29.07.2025 15:33 Відповісти
Хай краще голови громад на себе тратять?
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29.07.2025 16:08 Відповісти

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