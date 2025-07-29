Мінфін запустив інструмент для перевірки наявності коштів у бюджетах місцевих громад. Чому це важливо?. ІНФОГРАФІКА
Міністерство фінансів запустило публічний аналітичний "дашборд" для оперативного моніторингу наповнення та використання коштів місцевих бюджетів.
Інструмент базується на даних системи "LOGICA" й автоматично оновлює ключові показники доходів, трансфертів і залишків коштів на рахунках понад 1 400 громад, повідомляє пресслужба Мінфіну.
Сервіс відображає надходження до загального й спеціального фондів, обсяги міжбюджетних субвенцій та дотацій, а також залишки в загальному фонді й бюджеті розвитку. Користувач може переглянути інформацію як у розрізі всієї країни, так і по кожній області, району чи територіальній громаді, зауважили у міністерстві.
Так, станом на 1 липня 2025 року доходи місцевих бюджетів становили 368,4 млрд грн, з яких 103,5 млрд грн (28,1%) – це міжбюджетні трансферти. На рахунках загального фонду громад залишалося 122,4 млрд грн, у бюджетах розвитку – 5,2 млрд грн.
У Мінфіні додали, що новий інструмент підвищить прозорість і дасть змогу громадянам, громадським організаціям та дослідникам швидко оцінювати фінансовий стан кожного бюджету, що особливо важливо в умовах воєнного часу та децентралізації.
Раніше повідомлялось, що надходження до місцевих бюджетів за пів року сягнули 250 мільярдів. Доходи яких регіонів зросли найбільше?
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