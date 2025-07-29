Ухилення від сплати ПДВ: Податківці знайшли сім мереж магазинів, оформлених через сотні ФОПів

Державна податкова служба виявила 7 торговельних мереж, які через схему "дроблення бізнесу" ухилялися від сплати податку на додану вартість (ПДВ) на загальну суму 668,5 млн гривень.

Про це в.о. голови ДПСУ Леся Карнаух повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Йдеться про 6 мереж з продажу побутової техніки та електроніки, а також одну – з реалізації жіночого одягу та взуття. Свою діяльність юридичної особи штучно розподілили між десятками ФОП, які працюють за спрощеною системою оподаткування", – написала очільниця Податкової служби.

Вона уточнила, що всього виявлено 491 такий ФОП, а їх загальний дохід становив понад 4 млрд гривень.

"Формально все нібито було розподілено між окремими, начебто незалежними, підприємцями. Проте, проведені аналітичні дослідження, а також фактичні перевірки податкової показали інше. ФОП пов’язані між собою: користуються одними й тими ж IP-адресами, мають спільні місця реєстрації, працюють у тих самих торгових точках, користуються однією торговою маркою та навіть мають спільних працівників", – пояснила Карнаух.

Вона додала, що інформацію про виявлені правопорушення передали до Бюро економічної безпеки.

Читайте також: Нелегальні електронні сигарети у київських ТРЦ: БЕБ закрило 11 точок після скарг журналістів. ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, втрати державного бюджету від тіньового ринку електроніки, яка завозиться в Україну за "сірими" схемами та продається без сплати податків, оцінюються у 20 мільярдів гривень на рік.

Половина цих втрат припадає на продаж нелегально ввезеної продукції Apple чреез підставних ФОПів, заявляв голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.