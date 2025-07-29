Єврокомісія вимагає якнайшвидше призначити керівника БЕБ. Свириденко раніше відмовлялася

Європейська Комісія вимагає від України якнайшвидше призначити керівника Бюро економічної безпеки відповідно до закону та чинних процедур відбору і призначення.

Про це заявив речник Єврокомісії, передає Європейська правда.

У Єврокомісії наголосили, що реформа БЕБ є частиною ширших зобов'язань України в рамках процесу вступу до Європейського Союзу.

"Київ повинен якнайшвидше призначити директора Бюро економічної безпеки України відповідно до закону про реформування БЕБ та чинних процедур відбору і призначення. Це необхідно для просування реформи БЕБ та забезпечення його незалежного та ефективного функціонування", – сказав речник.

Він нагадав, що в звіті Єврокомісії щодо розширення ЄС за 2024 рік наголошується на необхідності швидкої імплементації закону про БЕБ, зокрема через прозорий процес відбору на основі особистих заслуг.

БЕБ відіграє важливу роль у боротьбі України з фінансовими злочинами. ЄС раніше наголошував на важливості обрання керівника БЕБ на основі його доброчесності.

Керівник програм співробітництва представництва ЄС в Україні Штефан Шльонінг раніше наголошував, що призначення переможця конкурсу на керівника Бюро економічної безпеки є для ЄС важливим індикатором руху України дорогою реформ.

Як повідомлялося, 25 червня Комісія з добору директора БЕБ обрала переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ Олександра Цивінського – керівника підрозділу детективів у Другому Головному управлінні НАБУ. 30 червня Комісія передала прем'єр-міністру України подання щодо переможця конкурсу. Уряд мав затвердити його кандидатуру протягом 10 днів.

Проте 7 липня Кабінет Міністрів відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки через "безпекові оцінки" та звернувся до Конкурсної комісії з пропозицією подати дві інші кандидатури.

Вже після свого призначення на посаду прем'єр-міністра Юлія Свириденко заявляла, що не бачить підстав переглядати це рішення.

"Кабмін діяв відповідно до встановленої процедури: ми отримали подання від конкурсної комісії, провели колективне голосування й повернули рішення назад комісії", – говорила вона у коментарі Bloomberg.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензора: Уряд саботує зміни в БЕБ: Як владі не сподобався обраний міжнародними експертами очільник бюро