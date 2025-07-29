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Єврокомісія вимагає якнайшвидше призначити керівника БЕБ. Свириденко раніше відмовлялася

Єврокомісія вимагає від України якнайшвидше призначити керівника БЕБ

Європейська Комісія вимагає від України якнайшвидше призначити керівника Бюро економічної безпеки відповідно до закону та чинних процедур відбору і призначення.

Про це заявив речник Єврокомісії, передає Європейська правда.

У Єврокомісії наголосили, що реформа БЕБ є частиною ширших зобов'язань України в рамках процесу вступу до Європейського Союзу.

"Київ повинен якнайшвидше призначити директора Бюро економічної безпеки України відповідно до закону про реформування БЕБ та чинних процедур відбору і призначення. Це необхідно для просування реформи БЕБ та забезпечення його незалежного та ефективного функціонування", – сказав речник.

Він нагадав, що в звіті Єврокомісії щодо розширення ЄС за 2024 рік наголошується на необхідності швидкої імплементації закону про БЕБ, зокрема через прозорий процес відбору на основі особистих заслуг.

БЕБ відіграє важливу роль у боротьбі України з фінансовими злочинами. ЄС раніше наголошував на важливості обрання керівника БЕБ на основі його доброчесності.

Керівник програм співробітництва представництва ЄС в Україні Штефан Шльонінг раніше наголошував, що призначення переможця конкурсу на керівника Бюро економічної безпеки є для ЄС важливим індикатором руху України дорогою реформ.

Як повідомлялося, 25 червня Комісія з добору директора БЕБ обрала переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ Олександра Цивінського – керівника підрозділу детективів у Другому Головному управлінні НАБУ. 30 червня Комісія передала прем'єр-міністру України подання щодо переможця конкурсу. Уряд мав затвердити його кандидатуру протягом 10 днів.

Проте 7 липня Кабінет Міністрів відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки через "безпекові оцінки" та звернувся до Конкурсної комісії з пропозицією подати дві інші кандидатури.

Вже після свого призначення на посаду прем'єр-міністра Юлія Свириденко заявляла, що не бачить підстав переглядати це рішення.

"Кабмін діяв відповідно до встановленої процедури: ми отримали подання від конкурсної комісії, провели колективне голосування й повернули рішення назад комісії", – говорила вона у коментарі Bloomberg.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензора: Уряд саботує зміни в БЕБ: Як владі не сподобався обраний міжнародними експертами очільник бюро

Автор: 

Єврокомісія (1114) призначення (1162) керівництво (221) Бюро економічної безпеки (477)


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