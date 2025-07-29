Наслідки виходу світових брендів: Росіяни почали пересідати на автомобілі старше 20 років

Вихід із російського ринку провідних світових автомобільних брендів та високі ціни на російські та китайські машини змушують росіян пересідати на "вікові" іномарки. Так, понад 20% продажів уживаних авто в Росії припадає на машини, випущені 20 років тому і більше. За останні пів року подібних автомобілів було перепродано 563 тис. одиниць.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на дані російського "Автостату".

У топ-10 найпопулярніших брендів входять Toyota (90,8 тис.), Nissan (32,7 тис.), Honda (21,8 тис.), Volkswagen (18,7 тис.), Mitsubishi (16,7 тис.), Mercedes-Benz (13,6 тис.), Mazda (12,5 тис.), Mazda (12,8 тис.).

Серед найпопулярніших моделей – Toyota Corolla (15,2 тис.), Volkswagen Passat (9,4 тис.), Mercedes-Benz E-Class (6 тис.), BMW 5 series (5,6 тис.) та Toyota Mark (5,2 тис.).

Окрм того, майже кожна друга (46%) "вікова" іномарка має праве розташування керма.

Раніше в "Автостаті" повідомили, що за шість місяців 2025 року в Росії було продано 530,4 тис. нових легкових автомобілів. Із урахуванням комерційного транспорту (вантажівок та автобусів) сукупний обсяг ринку становив 601,8 тис. одиниць – це на 28% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Падіння сегменту легкових машин аналітики оцінили у 26%.

До того стало відомо, що виробництво легкових автомобілів у Росії в червні цього року прискорило падіння, скоротившись відразу на 28,2% у річному вираженні – до 45 тис. штук.

Перед тим повідомлялося, що в Росії за пів року накопичилося майже пів мільйона непроданих легковиків – такі запаси дорівнюють чотирьом-семи місяцям реалізації, хоча зазвичай на складах тримають лише двомісячний запас.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну з російського ринку пішли сотні іноземних компаній. Зокрема, з країни пішли усі міжнародні автоконцерни. Це дозволило Китаю зайняти понад половину російського автомобільного ринку вже за підсумками 2023 року.