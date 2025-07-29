В Україні за пів року закрили майже 7000 ФОПів у сфері IT. ІНФОГРАФІКА

В Україні за перше півріччя цього року було зареєстровано 18,5 тис. нових підприємців у сфері ІТ – на 4,8% менше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли було відкрито 19,3 тис. ФОПів.

Про це свідчать дані YouControl Market.

Водночас, якщо перше півріччя 2024 року завершилося з позитивним приростом у 4 тис. ІТ-ФОПів (19,4 тис. відкритих проти 15,4 тис. припинених), то перше півріччя 2025 року показало від'ємний баланс у мінус 7 тис. підприємців (18,4 тис. відкритих проти 25,4 тис. припинених).

Перша п'ятірка регіонів за кількістю новостворених ІТ-ФОПів виглядає так:

Київ, де було зареєстровано 3,7 тис. нових підприємців,

Львівська область (1,9 тис.),

Дніпропетровська (1,7 тис.),

Харківська (1,5 тис.),

Київська (1,3 тис.) області.

Сумарно на ці п'ять регіонів припадає понад половина всіх нових ІТ-бізнесів країни.

Окрім того, абсолютним лідером за відносним приростом у перші шість місяців 2025 року стала Закарпатська область, де кількість нових реєстрацій зросла на 28,7% порівняно з першим півріччям 2024 року. Динаміку також показали Полтавська (+17,5%), Рівненська (+14,1%), Миколаївська (+11,1%) та Тернопільська (+9,6%) області.

У другому кварталі 2025 року частка жінок серед нових підприємців у сфері ІТ склала 51,6%, і цей показник практично не змінився порівняно з другим кварталом 2024 року, коли він становив 52,2%.

Натомість у структурі припинених ФОПів відбувся суттєвий зсув. Якщо у другому кварталі 2024 року на жінок припадало 29,6% усіх припинених ІТ-ФОПів, то у другому кварталі 2025 року ця частка зросла до 39%.

Відповідно, частка чоловіків серед тих, хто закрив малий бізнес, скоротилася з 70,4% до 61%.

Хоча в абсолютних числах чоловіки все ще припиняють більше ФОПів, темпи зростання кількості припинень серед жінок є значно вищими.

Раніше повідомлялося, що за перші шість місяців 2025 року в Україні припинили роботу 157,6 тис. фізичних осіб-підприємців – це на 20 тис. більше, ніж зареєстровано нових.

Також стало відомо, що за перше півріччя 2025 року в Україні було зареєстровано 161,26 тис. нових бізнесів, що на 34,23 тис. менше, ніж за аналогічний період 2024 року.