В Україні за пів року закрили майже 7000 ФОПів у сфері IT. ІНФОГРАФІКА
В Україні за перше півріччя цього року було зареєстровано 18,5 тис. нових підприємців у сфері ІТ – на 4,8% менше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли було відкрито 19,3 тис. ФОПів.
Про це свідчать дані YouControl Market.
Водночас, якщо перше півріччя 2024 року завершилося з позитивним приростом у 4 тис. ІТ-ФОПів (19,4 тис. відкритих проти 15,4 тис. припинених), то перше півріччя 2025 року показало від'ємний баланс у мінус 7 тис. підприємців (18,4 тис. відкритих проти 25,4 тис. припинених).
Перша п'ятірка регіонів за кількістю новостворених ІТ-ФОПів виглядає так:
- Київ, де було зареєстровано 3,7 тис. нових підприємців,
- Львівська область (1,9 тис.),
- Дніпропетровська (1,7 тис.),
- Харківська (1,5 тис.),
- Київська (1,3 тис.) області.
Сумарно на ці п'ять регіонів припадає понад половина всіх нових ІТ-бізнесів країни.
Окрім того, абсолютним лідером за відносним приростом у перші шість місяців 2025 року стала Закарпатська область, де кількість нових реєстрацій зросла на 28,7% порівняно з першим півріччям 2024 року. Динаміку також показали Полтавська (+17,5%), Рівненська (+14,1%), Миколаївська (+11,1%) та Тернопільська (+9,6%) області.
У другому кварталі 2025 року частка жінок серед нових підприємців у сфері ІТ склала 51,6%, і цей показник практично не змінився порівняно з другим кварталом 2024 року, коли він становив 52,2%.
Натомість у структурі припинених ФОПів відбувся суттєвий зсув. Якщо у другому кварталі 2024 року на жінок припадало 29,6% усіх припинених ІТ-ФОПів, то у другому кварталі 2025 року ця частка зросла до 39%.
Відповідно, частка чоловіків серед тих, хто закрив малий бізнес, скоротилася з 70,4% до 61%.
Хоча в абсолютних числах чоловіки все ще припиняють більше ФОПів, темпи зростання кількості припинень серед жінок є значно вищими.
Раніше повідомлялося, що за перші шість місяців 2025 року в Україні припинили роботу 157,6 тис. фізичних осіб-підприємців – це на 20 тис. більше, ніж зареєстровано нових.
Також стало відомо, що за перше півріччя 2025 року в Україні було зареєстровано 161,26 тис. нових бізнесів, що на 34,23 тис. менше, ніж за аналогічний період 2024 року.
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