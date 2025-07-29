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Новини
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В Україні за пів року закрили майже 7000 ФОПів у сфері IT. ІНФОГРАФІКА

В Україні за пів року закрили майже 7000 ФОПів у сфері IT

В Україні за перше півріччя цього року було зареєстровано 18,5 тис. нових підприємців у сфері ІТ – на 4,8% менше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли було відкрито 19,3 тис. ФОПів.

Про це свідчать дані YouControl Market.

Водночас, якщо перше півріччя 2024 року завершилося з позитивним приростом у 4 тис. ІТ-ФОПів (19,4 тис. відкритих проти 15,4 тис. припинених), то перше півріччя 2025 року показало від'ємний баланс у мінус 7 тис. підприємців (18,4 тис. відкритих проти 25,4 тис. припинених).

Перша п'ятірка регіонів за кількістю новостворених ІТ-ФОПів виглядає так:

  • Київ, де було зареєстровано 3,7 тис. нових підприємців,
  • Львівська область (1,9 тис.),
  • Дніпропетровська (1,7 тис.),
  • Харківська (1,5 тис.),
  • Київська (1,3 тис.) області.

Сумарно на ці п'ять регіонів припадає понад половина всіх нових ІТ-бізнесів країни.

Окрім того, абсолютним лідером за відносним приростом у перші шість місяців 2025 року стала Закарпатська область, де кількість нових реєстрацій зросла на 28,7% порівняно з першим півріччям 2024 року. Динаміку також показали Полтавська (+17,5%), Рівненська (+14,1%), Миколаївська (+11,1%) та Тернопільська (+9,6%) області.

У другому кварталі 2025 року частка жінок серед нових підприємців у сфері ІТ склала 51,6%, і цей показник практично не змінився порівняно з другим кварталом 2024 року, коли він становив 52,2%

Натомість у структурі припинених ФОПів відбувся суттєвий зсув. Якщо у другому кварталі 2024 року на жінок припадало 29,6% усіх припинених ІТ-ФОПів, то у другому кварталі 2025 року ця частка зросла до 39%.

Відповідно, частка чоловіків серед тих, хто закрив малий бізнес, скоротилася з 70,4% до 61%.

Хоча в абсолютних числах чоловіки все ще припиняють більше ФОПів, темпи зростання кількості припинень серед жінок є значно вищими.

В Україні за пів року закрили майже 7000 ФОПів у сфері IT

Раніше повідомлялося, що за перші шість місяців 2025 року в Україні припинили роботу 157,6 тис. фізичних осіб-підприємців – це на 20 тис. більше, ніж зареєстровано нових.

Також стало відомо, що за перше півріччя 2025 року в Україні було зареєстровано 161,26 тис. нових бізнесів, що на 34,23 тис. менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Автор: 

бізнес (1245) підприємці (249) IT-індустрія (331) ФОП (136)


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Даже пуйло не смог бы такое сделать.
Зато казино и рестораны процветают.
Забыл, а проституцию легализовали?
Это и есть сфера интересов Зеленского и его окружения и их родственников.
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29.07.2025 19:32 Відповісти
Ну шо, зрітєлі квартала, як вам "країна мрій" вашого скомороха, за яку вас недорого купили? подобається?
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29.07.2025 19:42 Відповісти
Приведіть статистику забусярених айтішників, бо щось мені здається що далеко не один я такий. Ну справді, ***** цій країні гроші?
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29.07.2025 19:54 Відповісти
Головне ,щоб прокурора чи депутата ВР не забусярили - наш золотий фонд нації ....
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29.07.2025 20:15 Відповісти
Це потужно, чи незламно?-а то я марахвон не дивлюсь і не розбираюсь
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29.07.2025 20:00 Відповісти
Знову хвалять Гетьманцева!
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29.07.2025 20:01 Відповісти
IT-фопы это ни что инное, как обход корпоративного налога. Я сам лет дватцать назад был по этой причине фоповцем. Для понимания это: работник открывает фоп, заключает договор с фирмой о предоставлении ей услуг, а она ему о предоставлении стола и стула. Фоповцы работают по упращенной и низкой ставке налогообложения. На тот момент ппм ЗП от $2к налог был что то $10. Сейчас его вроде подняли, но все равно смешные цифры. Другими словами эта статья о сокращении работников в IT, а не о бизнес климате.
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29.07.2025 20:07 Відповісти
10$? Да вроде от 2000 100$ получается (5%) Ну и пенсионный где то 40$.
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29.07.2025 20:27 Відповісти
і рівн ж стільки відкрили за кордоном, де податки адекватні і немає маски-шоу від зелькиних ефективних менеджерів
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29.07.2025 20:15 Відповісти

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