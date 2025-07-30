"Укргазвидобування" обрало румунську компанію для пошуку газових родовищ у трьох областях за 380 мільйонів

Українська дочірня компанія румунської Prospectiuni – ТОВ "Юа Гео" – перемогла у тендері АТ "Укргазвидобування" на проведення 3D сейсміки на родовищах компанії.

Фірма запропонувала виконати роботи за 379,9 млн грн (з ПДВ), заявка її конкурента на тендері – ТОВ "Георозвідка" з групи "Західнадрасервіс" – була трохи дорожчою (380 млн грн), повідомляє галузевий портал ExPro.

У разі підписання договору румунська компанія проведе для "Укргазвидобування" 3D сейсміку на Західно-Мажарівській та Розумівсько-Мажарівській площах у Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях.

Загальна площа досліджень – 590 кв. км. Термін виконання – 370 днів, але не пізніше 30 вересня 2026 року.

Однак для підписання угоди "Юа Гео" має усунути невідповідності. Зокрема, кількість сейсмічних вібраційних джерел збудження повинна бути не менше 5 одиниць, а у пропозиції "Юа Гео" надана інформація лише про 4. Також, в контракті оренди відсутня інформація щодо підтвердження прав власності на цифрову багатоканальну станцію для досліджень 3D МВХ МСГТ Quantum (INOVA).

Румунська Prospectiuni вже має досвід роботи в Україні, вона проводила 3D-сейсміку для "Полтавської газонафтової компанії".

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Як повідомлялося, державне "Укргазвидобування" планує проведення 3D-сейсмічних досліджень на площі 230 кв. км у західному регіоні України, розповідав голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Він додав, що протягом 2019-2023 років "Укргазвидобування" вже опрацювало близько 1 600 кв. км 3D-сейсміки в регіоні. Це дозволило закласти понад 10 нових свердловин, а чотири з них дали початкові дебіти на рівні 80-270 тисяч кубометрів газу на добу. Корецький зауважив, що ці показник можна вважати визначними для регіону, де видобуток газу розпочався ще у 1912 році.

Він додав, що загалом за останні п’ять років "Укргазвидобування" наростило запаси в регіоні на 2,4 млрд кубометрів.