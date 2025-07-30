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У місцевих бюджетах передбачили 25 мільярдів на підтримку Сил оборони, три чверті вже витратили, – ОП

віктор,микита

У місцевих бюджетах передбачено понад 25 мільярдів гривень на підтримку Сил оборони та безпеки.

Про це заступник голови Офісу президента Віктор Микита повідомив у Telegram.

"Це кошти платників податків, які спрямовані на пріоритетний напрямок. На рівні ОВА та громад прийняті відповідні оперативні рішення, котрі дозволили в першому півріччі профінансувати 74% видатків, що становить понад 18,5 млрд грн", – уточнив заступник голови ОП.

Він зауважив, що в окремих регіонах видатки на підтримку Сил оборони та безпеки сягають 19% від обласного бюджету та 13% від загального обсягу бюджетів громад і обласного центру.

"Разом з очільниками ОВА та громадами працюємо над додатковими рішеннями, котрі дозволять збільшити обсяги фінансування на першочерговий напрямок для захисту незалежності нашої країни", – додав Микита.

Читайте також: Видатки держбюджету зросли до 1,9 трильйона за пів року, дві третини коштів йде на оборону, – Мінфін

Як повідомлялось, 16 липня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №13439-3 "Про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань".

Він передбачає збільшення видатків держбюджету на 405,49 млрд грн. Це на 8 млрд грн більше, ніж в урядовому законопроєкті, додаткові кошти вилучать із бюджету Києва і передадуть до Резервного фонду уряду.

Враховуючи зміни у фінансуванні інших напрямків, видатки для сектору безпеки і оборони зростуть на 412,4 млрд грн, з яких майже 402 млрд грн – за загальним фондом держбюджету. Ці кошти спрямують для:

  • Міноборони – 311 млрд грн;
  • МВС – 84 млрд грн;
  • ГУР Міноборони – 4,5 млрд грн;
  • СБУ – 1,6 млрд грн;
  • УДО – 505 млн грн;
  • Держспецзв’язку – 64,5 млн гривень.

Ще 10,8 млрд грн становитимуть додаткові кошти для сектору безпеки і оборони по спеціальному фонду держбюджету.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Зміни до бюджету: Де уряд знайшов гроші на ЗСУ, більші зарплати для поліцейських і "кешбек" від Зеленського

Автор: 

місцеве самоврядування (136) місцеві бюджети (257) ЗСУ (400) Микита Віктор (2)


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