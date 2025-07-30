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Новини Реформа АРМА Дума подала у відставку з посади голови АРМА
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Кабмін звільнив Олену Думу з посади голови АРМА. Вона подала у відставку перед проведенням аудиту (оновлено)

Голова АРМА Дума вирішила звільнитися перед проведенням аудиту

Голова Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума вирішила звільнитися із займаної посади після підписання закону про реформу АРМА.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Попереду – міжнародний аудит Національного агентства. Це надважливий крок для ще більшого посилення роботи АРМА. Я підписала заяву щоби забезпечити проведення його незалежно", – написала Дума.

Вона зауважила, що сьогодні набув чинності новий закон про реформу АРМА, який передбачає обрання нового голови Агентства на конкурсі.

"Вірю, що майбутній конкурс забезпечить гідне продовження досягнутих нашою командою результатів... Моя місія тут – виконана", – додала Дума.

Одразу ж після цього Кабінет Міністрів на засіданні у середу, 30 липня, задовольнив заяву голови АРМА про звільнення, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram.

"Сьогодні на засіданні Кабміну звільнили голову агентства. Дала доручення терміново запустити новий конкурс. До конкурсної комісії увійдуть представники уряду та міжнародні партнери, які підтримують Україну в антикорупційній сфері", – написала очільниця уряду.

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Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 27 липня підписав закон, який передбачає реформування АРМА, зокрема встановлює нові вимоги до голови АРМА, процедуру його відбору з участю міжнародних експертів, прозорий механізм управління активами, посилення контролю за передачею активів тощо.

Цей закон є одним із зобов'язань України перед ЄС для отримання фінансування за програмою Ukraine Facility, через затримку з його ухваленням і підписанням Євросоюз вже відклав виділення Україні 600 млн євро.

Автор: 

звільнення (1020) реформи (343) АРМА (462) Дума Олена (7)


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Топ коментарі
+4
Дума , подружка і сусідка Зейла , " по-тихому" уйдет в лес, як Міндіч , Шурма , а всі інші подельнічки найпотужнішого "яжнелоха" Вкрали разом з ворожкою Стефанішеною будинок Профспілок 200 000 000 , тільки на яхті мертвечука …………
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30.07.2025 12:42 Відповісти
+1
Вічко не сталеве...
Мабуть, сцикотно...
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30.07.2025 12:35 Відповісти
+1
проверят-потом пойдешь..шо за прикол такой???
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30.07.2025 12:52 Відповісти
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Вічко не сталеве...
Мабуть, сцикотно...
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30.07.2025 12:35 Відповісти
Там далеко не сталеве все...
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30.07.2025 13:23 Відповісти
А Звіт де, цієї «послиці»??

11. Голова АРМА:

1) очолює АРМА, здійснює керівництво його діяльністю, несе персональну відповідальність за прозорість діяльності АРМА та результати його роботи;

2) організовує та контролює в межах повноважень, передбачених законом, виконання в центральному апараті АРМА та його територіальних управліннях https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства, наказів і доручень Голови Агентства;

3) вносить в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені АРМА проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

4) за згодою Прем'єр-міністра України представляє в установленому порядку проекти законів, розробником яких є АРМА, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції АРМА, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

5) веде переговори і підписує міжвідомчі міжнародні угоди в межах повноважень, передбачених законом;

6) визначає пріоритети роботи АРМА та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани його роботи, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/613-2018-%D0%BF?find=1&text=%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82#w1_3 звіти про їх виконання;
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30.07.2025 14:36 Відповісти
Дума , подружка і сусідка Зейла , " по-тихому" уйдет в лес, як Міндіч , Шурма , а всі інші подельнічки найпотужнішого "яжнелоха" Вкрали разом з ворожкою Стефанішеною будинок Профспілок 200 000 000 , тільки на яхті мертвечука …………
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30.07.2025 12:42 Відповісти
проверят-потом пойдешь..шо за прикол такой???
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30.07.2025 12:52 Відповісти
Цікаво, а скільки ця "швондеріха" вспіла "накварталити" на своє гарне життя на Заході , куди вона напевно й чкурне?!

Ау, "шарікови2019", як вам смакує ця квартальна мініатюра?
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30.07.2025 12:59 Відповісти
Їм нормально,вони про це не навіть не думають
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30.07.2025 13:24 Відповісти
ще одна зЄлядьська ВОРОВКА почухала в ЛІС?????????
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30.07.2025 13:29 Відповісти
..еще одна послица нарисовалась и на венедиктову как раз похожа.. их наверное по этому признаку отбирают.. Когда вы все здохнете??
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30.07.2025 13:38 Відповісти
Дума своє зробила, Дума може іти... До Чернишова?
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30.07.2025 13:41 Відповісти

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