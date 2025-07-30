Кабмін звільнив Олену Думу з посади голови АРМА. Вона подала у відставку перед проведенням аудиту (оновлено)
Голова Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума вирішила звільнитися із займаної посади після підписання закону про реформу АРМА.
Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
"Попереду – міжнародний аудит Національного агентства. Це надважливий крок для ще більшого посилення роботи АРМА. Я підписала заяву щоби забезпечити проведення його незалежно", – написала Дума.
Вона зауважила, що сьогодні набув чинності новий закон про реформу АРМА, який передбачає обрання нового голови Агентства на конкурсі.
"Вірю, що майбутній конкурс забезпечить гідне продовження досягнутих нашою командою результатів... Моя місія тут – виконана", – додала Дума.
Одразу ж після цього Кабінет Міністрів на засіданні у середу, 30 липня, задовольнив заяву голови АРМА про звільнення, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram.
"Сьогодні на засіданні Кабміну звільнили голову агентства. Дала доручення терміново запустити новий конкурс. До конкурсної комісії увійдуть представники уряду та міжнародні партнери, які підтримують Україну в антикорупційній сфері", – написала очільниця уряду.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 27 липня підписав закон, який передбачає реформування АРМА, зокрема встановлює нові вимоги до голови АРМА, процедуру його відбору з участю міжнародних експертів, прозорий механізм управління активами, посилення контролю за передачею активів тощо.
Цей закон є одним із зобов'язань України перед ЄС для отримання фінансування за програмою Ukraine Facility, через затримку з його ухваленням і підписанням Євросоюз вже відклав виділення Україні 600 млн євро.
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Мабуть, сцикотно...
11. Голова АРМА:
1) очолює АРМА, здійснює керівництво його діяльністю, несе персональну відповідальність за прозорість діяльності АРМА та результати його роботи;
2) організовує та контролює в межах повноважень, передбачених законом, виконання в центральному апараті АРМА та його територіальних управліннях https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства, наказів і доручень Голови Агентства;
3) вносить в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені АРМА проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;
4) за згодою Прем'єр-міністра України представляє в установленому порядку проекти законів, розробником яких є АРМА, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції АРМА, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;
5) веде переговори і підписує міжвідомчі міжнародні угоди в межах повноважень, передбачених законом;
6) визначає пріоритети роботи АРМА та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани його роботи, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/613-2018-%D0%BF?find=1&text=%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82#w1_3 звіти про їх виконання;
Ау, "шарікови2019", як вам смакує ця квартальна мініатюра?