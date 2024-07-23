В Офісі генпрокурора таки визнали скасування арешту елітної яхти Медведчука у Хорватії, її продаж зірвано (оновлено)

Максимальний термін арешту розкішної яхти Royal Romance кума Путіна Віктора Медведчука за рішенням хорватського суду сплив, вона залишається у Хорватії, проте тепер потрібно розробити новий механізм її продажу спільно з міжнародними партнерами.

Про це в Офісі генерального прокурора повідомили, коментуючи інформацію про зняття арешту з яхти окружним судом міста Спліт у Хорватії.

У відомстві нагадали, що у квітні 2022 року прокурори та слідчі у співпраці з партнерами зі США розшукали цю яхту та здобули докази, що вона належить саме Медведчуку.

"23 травня 2022 року Окружний суд м. Спліт (Хорватія) на виконання запиту Офісу генпрокурора про міжнародну правову допомогу ухвалив рішення про накладення арешту на це судно на максимально можливий строк, передбачений законодавством Хорватії – 2 роки. Завдяки ефективній співпраці Офісу генпрокурора з компетентними органами Хорватії яхта утримувалася ще протягом місяця", – йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора запевнили, що протягом усього терміну арешту докладали зусиль для розробки механізмів, які б дозволили АРМА реалізувати майно, яке знаходиться за кордоном.

"Однак, нове керівництво АРМА допустило зволікання в цьому процесі. АРМА не змогло досягнути консолідованої позиції щодо цих змін до листопада 2023 року, а остаточне рішення було ухвалено лише у лютому 2024 року. Тобто за три місяці до завершення максимально можливого за Хорватським законодавством строку арешту яхти", – наголошують в Офісі генпрокурора.

Там додали, що лише 20 березня 2024 року, майже через 2 роки після арешту, АРМА розпочала процедуру реалізації яхти.

"Розуміючи, що терміни спливають, Офіс генпрокурора ініціював процес арешту цього активу за допомогою санкційних механізмів ЄС з метою недопущення виходу яхти з акваторії Хорватії та для забезпечення можливості її подальшої конфіскації та реалізації", – зазначається у повідомленні.

В Офісі генпрокурора додали, що як наслідок, Євросоюз 27 травня запровадив персональні санкції щодо Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

"Наразі яхта "Royal Romance" перебуває під арештом на основі безстрокових санкцій – затримана у порту м. Трогір (Хорватія) згідно з рішенням Постійно діючої санкційної групи і не може залишити територію ЄС. Триває спільна робота з українським МЗС та міжнародними партнерами щодо напрацювання механізму її конфіскації та реалізації", – додали у відомстві.

Раніше перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що Національне агентство України з питань виявлення активів (АРМА) не зможе продати арештовану яхту RoyalRomance, яка належала екснардепу Віктору Медведчуку. За його словами, суд у Хорватії скасував її арешт.

"Більше того, Україна в принципі може втратити цей актив. Окружний суд міста Спліт скасував арешт на яхту через відсутність обвинувального акту по кримінальній справі від Офісу генпрокурора", – зазначив нардеп.

Що відомо про продаж супер'яхти Медведчука

Як повідомлялося, наприкінці березня АРМА вперше оголосило про початок реалізації першого арештованого активу за кордоном – яхти колаборанта Віктора Медведчука Royal Romance.

Голова АРМА Олена Дума зазначала, що строк арешту яхти спливає у травні, але АРМА вживає заходів, щоб вона не повернулася до колишнього власника. Вона також уточнила, що мінімальна сума продажу яхти становитиме не менше 130 млн євро – це страхова сума, у яку оцнили судно.

Однак у травні аукціонний дім Troostwijk Auctions (Нідерланди), який переміг у конкурсі на організацію продажу цієї яхти, після детального ознайомлення з активом відмовився укладати угоду з АРМА.

Водночас журналісти ТСН стверджували, що на яхті досі працює капітан та команда, яких фінансують структури Медведчука. Вони перешкоджали огляду судна, а частковий доступ до нього журналісти та представники АРМА отримали лише після втручання місцевих правоохоронців.

Нагадаємо, у березні 2022 року у Хорватії заарештували 92-метрову яхту Royal Romance екснардепа і лідера забороненої партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. Після передачі в управління АРМА її планували продати, але цього досі не відбулося.

92-метрова яхта Royal Romance належить до найбільших яхт у світі, а її орієнтовна вартість, за інформацією з відкритих джерел, становить близько 8 млрд грн (на момент випуску).

Судно має габарити 29 метрів заввишки, складається з 6-ти поверхів та обладнане 2 ліфтами. Серед іншого, на яхті розміщено 4 палуби, кінотеатр, спортзал, басейн, спа-зона та косметологічний кабінет, а також близько 50 кімнат різного призначення.

Медведчук сам декларував компанію, якій належала яхта, як власність своєї дружини Оксани Марченко, але після запровадження щодо нього санкцій РНБО, її переоформили на іншого власника.