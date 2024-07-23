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Новини
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В Офісі генпрокурора таки визнали скасування арешту елітної яхти Медведчука у Хорватії, її продаж зірвано (оновлено)

медведчук,яхта

Максимальний термін арешту розкішної яхти Royal Romance кума Путіна Віктора Медведчука за рішенням хорватського суду сплив, вона залишається у Хорватії, проте тепер потрібно розробити новий механізм її продажу спільно з міжнародними партнерами.

Про це в Офісі генерального прокурора повідомили, коментуючи інформацію про зняття арешту з яхти окружним судом міста Спліт у Хорватії.

У відомстві нагадали, що у квітні 2022 року прокурори та слідчі у співпраці з партнерами зі США розшукали цю яхту та здобули докази, що вона належить саме Медведчуку.

"23 травня 2022 року Окружний суд м. Спліт (Хорватія) на виконання запиту Офісу генпрокурора про міжнародну правову допомогу ухвалив рішення про накладення арешту на це судно на максимально можливий строк, передбачений законодавством Хорватії – 2 роки. Завдяки ефективній співпраці Офісу генпрокурора з компетентними органами Хорватії яхта утримувалася ще протягом місяця", – йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора запевнили, що протягом усього терміну арешту докладали зусиль для розробки механізмів, які б дозволили АРМА реалізувати майно, яке знаходиться за кордоном.

"Однак, нове керівництво АРМА допустило зволікання в цьому процесі. АРМА не змогло досягнути консолідованої позиції щодо цих змін до листопада 2023 року, а остаточне рішення було ухвалено лише у лютому 2024 року. Тобто за три місяці до завершення максимально можливого за Хорватським законодавством строку арешту яхти", – наголошують в Офісі генпрокурора.

Там додали, що лише 20 березня 2024 року, майже через 2 роки після арешту, АРМА розпочала процедуру реалізації яхти.

"Розуміючи, що терміни спливають, Офіс генпрокурора ініціював процес арешту цього активу за допомогою санкційних механізмів ЄС з метою недопущення виходу яхти з акваторії Хорватії та для забезпечення можливості її подальшої конфіскації та реалізації", – зазначається у повідомленні.

В Офісі генпрокурора додали, що як наслідок, Євросоюз 27 травня запровадив персональні санкції щодо Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

"Наразі яхта "Royal Romance" перебуває під арештом на основі безстрокових санкцій – затримана у порту м. Трогір (Хорватія) згідно з рішенням Постійно діючої санкційної групи і не може залишити територію ЄС. Триває спільна робота з українським МЗС та міжнародними партнерами щодо напрацювання механізму її конфіскації та реалізації", – додали у відомстві.

Раніше перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що Національне агентство України з питань виявлення активів (АРМА) не зможе продати арештовану яхту RoyalRomance, яка належала екснардепу Віктору Медведчуку. За його словами, суд у Хорватії скасував її арешт.

"Більше того, Україна в принципі може втратити цей актив. Окружний суд міста Спліт скасував арешт на яхту через відсутність обвинувального акту по кримінальній справі від Офісу генпрокурора", – зазначив нардеп.

Що відомо про продаж супер'яхти Медведчука

Як повідомлялося, наприкінці березня АРМА вперше оголосило про початок реалізації першого арештованого активу за кордоном – яхти колаборанта Віктора Медведчука Royal Romance.

Голова АРМА Олена Дума зазначала, що строк арешту яхти спливає у травні, але АРМА вживає заходів, щоб вона не повернулася до колишнього власника. Вона також уточнила, що мінімальна сума продажу яхти становитиме не менше 130 млн євро – це страхова сума, у яку оцнили судно.

Однак у травні аукціонний дім Troostwijk Auctions (Нідерланди), який переміг у конкурсі на організацію продажу цієї яхти, після детального ознайомлення з активом відмовився укладати угоду з АРМА.

Водночас журналісти ТСН стверджували, що на яхті досі працює капітан та команда, яких фінансують структури Медведчука. Вони перешкоджали огляду судна, а частковий доступ до нього журналісти та представники АРМА отримали лише після втручання місцевих правоохоронців.

Нагадаємо, у березні 2022 року у Хорватії заарештували 92-метрову яхту Royal Romance екснардепа і лідера забороненої партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. Після передачі в управління АРМА її планували продати, але цього досі не відбулося.

92-метрова яхта Royal Romance належить до найбільших яхт у світі, а її орієнтовна вартість, за інформацією з відкритих джерел, становить близько 8 млрд грн (на момент випуску).

Судно має габарити 29 метрів заввишки, складається з 6-ти поверхів та обладнане 2 ліфтами. Серед іншого, на яхті розміщено 4 палуби, кінотеатр, спортзал, басейн, спа-зона та косметологічний кабінет, а також близько 50 кімнат різного призначення.

Медведчук сам декларував компанію, якій належала яхта, як власність своєї дружини Оксани Марченко, але після запровадження щодо нього санкцій РНБО, її переоформили на іншого власника.

Автор: 

Медведчук Віктор (358) яхта (94) АРМА (424)


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Топ коментарі
+28
100пудово дговорняк з довбаною оХВісною шушарою зелених виродків
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23.07.2024 12:59
+24
ермак получил откат от медведчука,
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23.07.2024 13:00
+21
Мені завжди "подобалась" діяльність судово системи України:
Потужний напад на злодія про якій знають всі змі світу і потім після певного часу маленький ПШИК...з форсмажорною фразою:
"так ся стало"...
Я б навіть цей вираз заніс в лінгвістику українського правосуддя ....
Або ще проще:
....." *************"
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23.07.2024 13:04
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Злочинна недбалість, а по простому продрюкали і хтось на цьому непогано заробив.
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23.07.2024 12:53 Відповісти
Цікаво. Керівництво АРМИ вже мобилізовано на фронт? Не можуть виконувати свої обов'язки роками в зручному кабінеті з кондіціонером, хай штурмують посадки.
Те, що це покроково заздалегідь оговорений план по поверненню майна, не викликає жодних сумнівів. Конкретні люди отримали за це конкретні гроші.
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24.07.2024 09:18 Відповісти
Юрист(недо-юрист) получил взятку и затягивал пр оцесс....Самые хитровыдуманные
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23.07.2024 12:54 Відповісти
100пудово дговорняк з довбаною оХВісною шушарою зелених виродків
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23.07.2024 12:59 Відповісти
ермак получил откат от медведчука,
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23.07.2024 13:00 Відповісти
клятий парашенка! знову зе-маршалу в штани наклав

жму-руку-абнімаю! зелена гниль своїх зрадників не здає
ярмак та подоляк не дадуть збрехати
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23.07.2024 13:01 Відповісти
Одночасно з цією подією у костіна з'явиться ще одна маленннька вілла десь в Іспанії!
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23.07.2024 13:04 Відповісти
Мені завжди "подобалась" діяльність судово системи України:
Потужний напад на злодія про якій знають всі змі світу і потім після певного часу маленький ПШИК...з форсмажорною фразою:
"так ся стало"...
Я б навіть цей вираз заніс в лінгвістику українського правосуддя ....
Або ще проще:
....." *************"
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23.07.2024 13:04 Відповісти
За 2,5 года не составить обвинительный акт?
А если и был, то почему не предоставили?

Всех ответственных - на фронт на передовую рядовыми
И другим на будущее будет дилемма - вилла или передовая на фронте!
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23.07.2024 13:11 Відповісти
Допустим они выбирают виллу. Дальше что?
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23.07.2024 19:01 Відповісти
Мерзоти. Завдяки таким можна взагалі все просрати
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23.07.2024 13:13 Відповісти
уже
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23.07.2024 19:13 Відповісти
То так було задумано.
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23.07.2024 13:17 Відповісти
Отак з зебілами ми помалу усе просираємо і це не поодинокі випадки... Шапіто...
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23.07.2024 13:24 Відповісти
Окружний суд міста Спліт скасував арешт на яхту через відсутність обвинувального акту по кримінальній справі від Офісу генпрокурора Джерело: https://biz.censor.net/n3501128
А хто в нас генпрокурор? А хто його на ту посаду призначив? А чиї вказівки він виконує?
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23.07.2024 14:02 Відповісти
Генпрокурор із Одеси. Колишній адвокат. Йому мабуть ментально легше захищати злодіїв чим їх обвинувачувати. І можливо в прокуратурі гонорари більші чим в адвокатурі.
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23.07.2024 17:13 Відповісти
МАЙНО МУДАЧУКА В УКРАЇНІ ПЕРЕЙШЛО ДЕ-ФАКТО ЙОМУ НАЗАД.... З БАНКОВОЇ НЕ БЮТЬ У ДЗВІН... ПАХНЕ ДОГОВОРНЯКОМ... ТЕ ЩО МЕДВЕДЧУКА АРЕШТУВАЛО СБУ НЕ ВІРИТЬСЯ... ВЗАГАЛІ У ПЕРШІ ДНІ ВІЙНИ БУЛО ВІДОМО ТЕ ЩО СБУ ЗНАЄ ДЕ МЕДВЕДЧУК...АЛЕ БІЙЦІ ТРО ПРО ЦЕ НЕ ЗНАЛИ.. І СПІЙМАЛИ МУДАКА-ЧУКА... ТЕПЕР ЦЬОМУ Я ВІРЮ... НІХТО НЕ ЗБИРАВСЯ АРЕШТОВУВАТИ МЕДВЕДЧУКА....
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23.07.2024 14:23 Відповісти
Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а также освобождение и мобилизация мелких коррупционеров а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими () а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым
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23.07.2024 15:47 Відповісти
За такі витівки офіс ген. прокурора має бути у повному складі відправлений на нуль. Підготовку повинні мати.
Не один батальйон набереться.
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23.07.2024 17:26 Відповісти
Отъем игрушек богатеев самое дебильное во всей этой санкционной комедии. Буржуины-ленинцы блд.
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23.07.2024 17:55 Відповісти
Прокурори вже мабуть самі око накинули
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23.07.2024 18:19 Відповісти
Що ви хотіли від прокурорів з кварталу95? Дібіли, які можуть тільки поржать по приколу над тими дібілами які це вибрали.
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23.07.2024 19:10 Відповісти
Прикольно? Ржачно?
Тьфу, *****...
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23.07.2024 19:14 Відповісти
ну тепер вова виконав всі прохання свого покупця, тепер вітя зможе якось років через десять на "Royal Romance" відвідати Форте-дей-Мармі і підняти келих за завершення довгої тридцятирічної операції.
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23.07.2024 19:16 Відповісти
оксана і мєдвєдєв приїдуть зі своїм бухлом, поваляються на кроватях, посидять на стулі власника, поїдять з його тарілок, подивлються як муха на камбузі трахається й сміло продадуть, як нє представляющєй ценності, по ціні не нової (з-за камбузної мухи)
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23.07.2024 19:16 Відповісти
Але головне памятати - що воювати будуть всі
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23.07.2024 19:18 Відповісти
згідно ККУ, злочином може бути як діяльність, так і бездіяльність

але в Україні це стосується пересічних лише, нажаль...

ДБРи, прокурори, АРМА, ОПа, депутати різних мастей, судді - срати хотіли на закони

вангую, що "бездіяльність" мотивував хтось ще й добрим хабарем - то ще додаткова стаття мала б бути
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23.07.2024 19:20 Відповісти
"Зробимо їх разом" Як виявилося, зебіли, це було про вас
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23.07.2024 19:29 Відповісти
Этот чел жил в Украине, ел гадил , и по большему и маленькому , не по детски . Все это знали , кто он откуда и под кем, все были слепы и довольны всех это устраивало . О каких возвратах речь ? Сушенный кузнечик и сейчас продолжает ловить любимого тунца со своей яхты до голубого заката луны .Чел жив, и живет на всю катушку ,хотя га*дон и мразь, предатель , вот и весь рассказ . Хорваты дали отчет , чтоб не за*бывали...Своих яхт по сусекам валом . ну его накуй....
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23.07.2024 19:39 Відповісти
Звичайний саботаж. Хтось дуже не хоче, щоб яхту продали.
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23.07.2024 19:48 Відповісти
Це вже потужно чи не дуже?
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23.07.2024 20:03 Відповісти
Певно, Мертвечук вирішив відпочити, на яхті покататись. Попросив пацанів виручити...
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23.07.2024 20:04 Відповісти
Шмигаль та зеленський пильнують за майном ворогів України, щоб було усьо у порядку і безпеці!! Власники майна, для чого їх найняли??
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23.07.2024 20:10 Відповісти
А кто сомневался?
При власти самая неадекватная и самая бездарная шобла за всю историю новейшую! Ну и кураторы работают НЕ на наше государство
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23.07.2024 21:33 Відповісти
Поки армовські підараси чухали яйця, яхта вже більш ніж два роки під арештом. Тобто після продажу хтось має бути заплатити всі рахунки за стоянку, охорону та обслуговування яхти. А це будуть мільйонні рахунки. Може навіть трапитись таке, що після продажу яхти можна залишитися у мінусі. І все саме до цього йде.
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23.07.2024 21:43 Відповісти
Однак, нове керівництво АРМА допустило зволікання в цьому процесі. АРМА не змогло досягнути консолідованої позиції щодо цих змін до листопада 2023 року, а остаточне рішення було ухвалено лише у лютому 2024 року.
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23.07.2024 21:45 Відповісти
в начале 90х еще маладая и красивая ..щыра украинка.. аксана марченко с маленьким сыном на руках стояла перед камерой в центре КИЕВА и блеяла о том как она счастлива жить в независимой УКРАИНЕ . но это было давно --- теперь захожанка ***************** сатаната ооочень счастлива жить с медведчуком на новой родине . платить там налоги со своих скважин что ей с барскаго плеча отвесил ***** . кума как же . и теперь эта *****вская проблядь аксана марченко счастлива точно так же как софа ротару . тайка повалий . лобода . наташка каралева . милявская и десятки других проблядей ***************** рейха . они там счастливы что за их налоги от концертов ракеты летят на ОХМАТДЕТ ---интересно они там и сейчас спивають ..КРАЙ МИЙ РИДНЫЙ КРАЙ ..
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24.07.2024 06:41 Відповісти
Через оті організації САММІТів, Зеленський з татаровим, геть про ворогів України забув та їх майно!!
Це ж вам, не Патріота Червінського мордувати та пильнувати, а мертвечука - кума *****! Оманскі домовленості, в ДІЇ!!
Там і шуфрич, і каламойша, і боголюбов…. А майно, штука зваблива, для прокурорських-суддівських… Адвокати там, резніков з бакановим…
Тому і рахунки дивні, у закордонних банках Європи на родичів ….
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24.07.2024 09:54 Відповісти
Що б ще такого придумати чинній владі, аби повернути агенту кремля мертвечуку його тяжкою працею на кацапню зароблене майно?
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24.07.2024 10:13 Відповісти

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