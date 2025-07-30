Санкції працюють: Прибуток найбільшої приватної газової компанії у Росії впав на третину

Найбільший російський виробник скрапленого природного газу (СПГ) "Новатек" відзвітував про різке погіршення фінансових результатів: чистий прибуток компанії у першому півріччі 2025 року впав на 34% – до 225,7 млрд рублів.

В компанія пояснили падіння прибутку зниженням цін на СПГ та зміцнення рубля, повідомляє The Moscow Times.

Водночас виторг "Новатеку" зріс лише на 6,9% – до 804,3 млрд рублів, переважно завдяки збільшенню реалізації газу на внутрішньому ринку Росії.

При цьому, компанія суттєво скоротила інвестиційну програму – капітальні інвестиції за пів року впали на 37,4% – до 76,4 млрд руб. Також компанія звітує про зниження чистого боргу на 22,5% – до 108,4 млрд руб.

Зауважимо, що "Новатек" все ще утримує план випуску та експорту СПГ і зберігає стратегічний курс на розвиток проєкту "Арктик СПГ-2" завдяки збереженню попиту європейських покупців, оскільки в Європі все ще зберігається певний дефіцит пропозиції блакитного палива.

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Як повідомлялося, торік у жовтні "Новатек" був змушений тимчасово законсервувати "Арктик СПГ-2". Компанія намагалася знайти покупців на мільйон тонн зрідженого газу, починаючи із серпня 2024 року, але не змогла цього зробити через санкції.

Однак у квітні 2025 року супутникові знімки показали, що "Арктик СПГ-2" відновив роботу першої лінії зрідження на низьких потужностях, а у травні зміг запустити другу виробничу лінію, навіть попри жорсткі західні санкції.

Проєкт Arctic LNG – флагманський проект Кремля, оператором якого є компанія "Новатек", є ключовим у розширенні російського експорту LNG. Він передбачає будівництво трьох виробничих ліній загальною потужністю 19,8 млн тонн (23,8 млрд кубометрів) на рік.

Проєкт спрямований на те, щоб до 2030 року утричі збільшити експорт скрапленого природного газу з Росії, забезпечивши зростання її частки на світовому ринку з 8% до 20%. Це також має частково замінити втрачений європейський ринок газу і продемонструвати, що російська економіка залишається сильною, попри санкції Заходу.

Згідно з останніми доступними даними (станом на 2021 рік), найбільшими акціонерами "Новатека" були російські олігархи Леонід Міхельсон – 24,76% та Геннадій Тимченко – 23,49%.