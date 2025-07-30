Кабмін затвердив "Дія.Картку", це змінить систему державних виплат, – Свириденко

Кабінет Міністрів затвердив порядок реалізацію проєкту "Дія.Картка" для державних виплат громадянам.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні у середу, 30 липня, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram.

"Запровадження "Дія.Картки" дозволяє державі ефективніше адмініструвати програми грошової підтримки. Громадяни отримають один зручний цифровий інструмент для доступу до всіх видів допомоги, а держава – інструмент для контролю цільового використання коштів", – пояснила Свириденко.

Вона зауважила, що "Дія.Картка" використовуватиметься для отримання державної допомоги за програмами "єМалятко", "єКнига", "Ветеранський спорт" та "Пакунок школяра", які передбачають чітке призначення коштів.

"Також українці зможуть отримувати виплати на "Дію.Картку" від військових облігацій, допомоги по безробіттю, підтримки внутрішньо переміщених осіб, виплат пенсій та грошової допомоги", – додала Свириденко.

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Як повідомлялося, на початку липня Кабінет Міністрів запровадив виплату одноразової грошової допомоги для учнів перших класів "Пакунок школяра" у розмірі 5 тис. гривень.