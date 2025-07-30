Не тільки підвищувати прайс-кепи: "Інтерпайп" закликав повністю лібералізувати ринок електроенергії

Українська промислова компанія "Інтерпайп" закликала Міністерство енергетики та Нацкомісію держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) повністю лібералізувати ринок електроенергії в Україні, запровадивши усі інструменти вільного ринку: довгострокові контракти, прозору інформацію про стан системи та прогнозовані умови імпорту.

Про це Василь Гончарук, директор ТОВ "Дніпросталь-Енерго" – енергопостачальника в структурі компанії "Інтерпайп", заявив під час "круглого" столу "Ринок електроенергії України: виклики для промисловості та ГМК", передає ExPro.

Він пояснив, що лише підвищення граничних ціни на ринку електроенергії (так званих "прайс-кепів") призводить не до зниження ризиків, а лише перекладає їх на промисловість.

"Якщо ми справді рухаємося в бік європейської лібералізації ринку, потрібно запускати всі її механізми: довгострокові контракти, прозору інформацію про стан системи, прогнозовані умови імпорту. Якщо ж працює лише підвищення прайс-кепів, це не зниження ризиків, а перекладання їх на промисловість", – наголосив Гончарку.

За його словами, для "Інтерпайпу" доступна і конкурентна електроенергія – критично важливий фактор собівартості й конкурентоспроможності на світових ринках.

"За нашими моделюваннями, після впровадження нових прайс-кепів вартість електроенергії для наших промислових активів зросте більш ніж на 26%. Це прямий удар по виробництву з високою доданою вартістю, експорту та, зрештою, надходженнях до бюджетів", – попередив Гончарук.

Він нагадав, що під час обговорення можливого підвищення граничних цін озвучувалися два основні аргументи на користь цього рішення: інтеграція до європейського ринку та залучення додаткових обсягів імпортної електроенергії.

"Проте інтеграція в ринок ЄС – це не лише скасування цінових обмежень. У Європі працюють і довгострокові контракти – квартальні, піврічні, річні – які дозволяють планувати витрати й згладжувати ринкові коливання. В Україні таких інструментів поки що немає, і ми змушені працювати виключно на основі спотових цін", – зауважив директор ТОВ "Дніпросталь-Енерго".

Крім того, він звернув увагу, що в Україні немає відкритої інформації про баланс енергосистеми.

"У європейських країнах учасники ринку мають доступ до прогнозів генерації, дефіцитів, профіцитів. У нас ці дані недоступні, що унеможливлює розуміння цінової логіки. Постачальники і трейдери фактично працюють у темряві, не знаючи, коли система в дефіциті, а коли – у профіциті", – пояснив Гончарук.

"Щодо імпорту. Без довгострокового доступу до міждержавного перетину імпорт залишається короткостроковим, непередбачуваним і, відповідно, дорогим. Ми не можемо укласти контракт із європейським постачальником хоча б на квартал – через відсутність довгострокового доступу до перетину. Це обмежує можливості для реального, не трейдерського, а кінцевого постачання електроенергії від імпорту", – підсумував директор енергетичної компанії.

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Як повідомлялося, минулої п'ятниці НКРЕКП в 1,6 раза підвищила граничні ціни на ринку електроенергії (так звані "прайс-кепи") у період з 17:00 до 23:00. У всіх інших часових проміжках прайс-кепи залишили на чинному рівні.