Одеський порт переходить із долара на євро в оплаті послуг

Одеський морський торговельний порт змінює валюту для оплати своїх послуг, і насамперед це торкнеться буксирування суден до причалів.

Про це розповів виконувач обов'язків директора порту Олексій Мясковський, передає Думська.

"Україна прагне вступити до Євросоюзу, тому базовою валютою тепер буде євро, а не долар. Це вписується в стратегію нашої країни. Спочатку тариф для проводки суден було встановлено в доларах, але зараз він змінюється на євро. Сама система обчислення тарифу за проводку буде такою самою, її основою залишиться так званий модуль судна – це добуток довжини, ширини та висоти борту судна, помножені на коефіцієнт порту", – сказав Мясковський.

Він уточнив, що нові правила оплати набудуть чинності з 1 серпня цього року. Вони стосуються всіх іноземних суден, незалежно від компанії.

Раніше Міжнародний валютний фонд заявив, що долар пережив найбільше падіння за останніх 50 років, але залишається основною світовою валютою.

До того голова Національног банку України Андрій Пишний говорив, що не бачить критичних ризиків для міжнародних резервів України через знецінення долара, на який припадає 83% золото-валютних резервів України.