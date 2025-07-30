Миколаївський водогін почали заповнювати водою. ФОТОрепортаж

У магістральний водогін, що подаватиме воду до Миколаєва, почали подавати воду для технічного заповнення системи. Це один із завершальних етапів будівництва, який передує пусконалагоджувальним роботам і відновленню водопостачання в місті.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій.

"Вже в серпні, після завершення заповнення системи й остаточного тестування, водопостачання відновлять для понад пів мільйона мешканців Миколаєва – вперше з 2022 року", – зазначив віцепрем'єр-міністр із відновлення, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Як повідомляється, станом на зараз:

змонтовано понад 134 км труб – 98% від загальної протяжності;

насосні станції готові більш як на 80%;

проведено промивання системи, завершено монтаж основного обладнання;

загальна будівельна готовність об'єкта – 85%.

Будівництво водогону розпочалось у січні 2025 року. Вартість реалізації проєкту було знижено більш як на 2,5 млрд грн, а зекономлені кошти спрямовуються на реалізацію інших об'єктів у сфері водопостачання – у Дніпропетровській, Одеській та Полтавській областях.

У травні Кулеба заявляв, що роботи з будівництва водогону від річки Південний Буг до Миколаєва виконані на 70%, його планують запустити до кінця липня.





















Хто будує новий водогін для Миколаєва?

Як повідомлялося, у квітні Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області без проведення відкритих торгів уклала три угоди з ТОВ "Група компаній "Автострада" бізнесмена Максима Шкіля на будівництво водогону від річки Південний Буг до Миколаєва на загальну суму 6,23 млрд грн. Згідно із тендерною документацією у системі Prozorro, роботи мають виконати до 6 червня 2025 року.

Таким чином, підрядників будівництва змінили. У листопаді минулого року Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області за результатами тендерів замовила будівництво цього ж водогону трьом компаніям за 7,44 млрд грн. Тоді контракт на будівництво першої ділянки водогону уклали з ТОВ "Група Компаній "Автострада" за 2,28 млрд грн, другої – ТОВ "Укртрансміст" за 2,53 млрд грн, третьої – ТОВ "Ростдорстрой" за 2,63 млрд грн.

Це викликало обурення з боку власника "Автостради" Шкіля, який заявив, що його компанія має більше можливостей виконати роботи вчасно. Після цього керівництво Держвідновлення (колишній "Укравтодор") захотіло провести нову закупівлю, але з цим не погодився безпосередній замовник – Служба відновлення у Миколаївській області. Том Держвідновлення у березні 2025 року змінило замовника в закупівлях щодо будівництва водогону в Миколаївській області – замість місцевої служби замовником стала Дніпропетровська служба відновлення.

Новий замовник змінив інженерів-консультантів будівництва на ТОВ "Вассеркрафт бюро", яке провело нові розрахунки вартості водогону зі зміненими конструктивними рішеннями. Зокрема, потужність водогону зменшили на третину – зі 160 до 120 тисяч кубометрів на добу.

Крім того, під час візиту на будівництво водогону у квітні голова Держвідновлення Сергій Сухомлин повідомив, що цього разу замість сталевих труб "зробили вибір на склопластикових трубах турецького виробництва".