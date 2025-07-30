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Миколаївський водогін почали заповнювати водою. ФОТОрепортаж

Миколаївський водогін почали заповнювати водою

У магістральний водогін, що подаватиме воду до Миколаєва, почали подавати воду для технічного заповнення системи. Це один із завершальних етапів будівництва, який передує пусконалагоджувальним роботам і відновленню водопостачання в місті.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій.

"Вже в серпні, після завершення заповнення системи й остаточного тестування, водопостачання відновлять для понад пів мільйона мешканців Миколаєва – вперше з 2022 року", – зазначив віцепрем'єр-міністр із відновлення, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Як повідомляється, станом на зараз:

  • змонтовано понад 134 км труб – 98% від загальної протяжності;
  • насосні станції готові більш як на 80%;
  • проведено промивання системи, завершено монтаж основного обладнання;
  • загальна будівельна готовність об'єкта – 85%.

Будівництво водогону розпочалось у січні 2025 року. Вартість реалізації проєкту було знижено більш як на 2,5 млрд грн, а зекономлені кошти спрямовуються на реалізацію інших об'єктів у сфері водопостачання – у Дніпропетровській, Одеській та Полтавській областях.

У травні Кулеба заявляв, що роботи з будівництва водогону від річки Південний Буг до Миколаєва виконані на 70%, його планують запустити до кінця липня.

Миколаївський водогін почали заповнювати водою
Миколаївський водогін почали заповнювати водою
Миколаївський водогін почали заповнювати водою
Миколаївський водогін почали заповнювати водою
Миколаївський водогін почали заповнювати водою
Миколаївський водогін почали заповнювати водою
Миколаївський водогін почали заповнювати водою
Миколаївський водогін почали заповнювати водою
Миколаївський водогін почали заповнювати водою
Миколаївський водогін почали заповнювати водою

Хто будує новий водогін для Миколаєва?

Як повідомлялося, у квітні Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області без проведення відкритих торгів уклала три угоди з ТОВ "Група компаній "Автострада" бізнесмена Максима Шкіля на будівництво водогону від річки Південний Буг до Миколаєва на загальну суму 6,23 млрд грн. Згідно із тендерною документацією у системі Prozorro, роботи мають виконати до 6 червня 2025 року.

Таким чином, підрядників будівництва змінили. У листопаді минулого року Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області за результатами тендерів замовила будівництво цього ж водогону трьом компаніям за 7,44 млрд грн. Тоді контракт на будівництво першої ділянки водогону уклали з ТОВ "Група Компаній "Автострада" за 2,28 млрд грн, другої – ТОВ "Укртрансміст" за 2,53 млрд грн, третьої – ТОВ "Ростдорстрой" за 2,63 млрд грн.

Це викликало обурення з боку власника "Автостради" Шкіля, який заявив, що його компанія має більше можливостей виконати роботи вчасно. Після цього керівництво Держвідновлення (колишній "Укравтодор") захотіло провести нову закупівлю, але з цим не погодився безпосередній замовник – Служба відновлення у Миколаївській області. Том Держвідновлення у березні 2025 року змінило замовника в закупівлях щодо будівництва водогону в Миколаївській області – замість місцевої служби замовником стала Дніпропетровська служба відновлення.

Новий замовник змінив інженерів-консультантів будівництва на ТОВ "Вассеркрафт бюро", яке провело нові розрахунки вартості водогону зі зміненими конструктивними рішеннями. Зокрема, потужність водогону зменшили на третину – зі 160 до 120 тисяч кубометрів на добу.

Крім того, під час візиту на будівництво водогону у квітні голова Держвідновлення Сергій Сухомлин повідомив, що цього разу замість сталевих труб "зробили вибір на склопластикових трубах турецького виробництва".

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Миколаїв (328) Водоканал (72) водопостачання (209)


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