"Укрзалізниця" провела аукціони з оренди площ київського вокзалу. Що там з’явиться?
"Укрзалізниця" успішно провела низку аукціонів з оренди площ на Центральному та Південному вокзалах станції Київ-Пасажирський.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Так, після завершення документальних процедур та підписання договорів на вокзалі з'являться:
- затишна лаунж-зона зі смаколиками – для відпочинку, очікування подорожі чи навіть вирішення робочих питань у дорозі. Лануж-зона знаходитиметься на третьому поверсі Південного вокзалу;
- магазин формату to go – у четвертому залі праворуч від ескалатора на Центральному вокзалі. Там можна буде знайти готову їжу, напої та корисні дрібнички;
- крамниця квітів-кав'ярня – навпроти входу до Південного вокзалу.
"Також і надалі працюватиме кав'ярня на конкорсі – при виході з ескалатора. Гарячі напої, випічка, солодощі та трохи затишку перед подорожжю або зустріччю", – зазначили в "Укрзалізниці".
Як повідомлялося в листопаді минулого року, на Центральному вокзалі Києва з'явиться книгарня, і за право її відкрити змагалися п'ять компаній.
У грудні "Укрзалізниця" опублікувала тендер на розробку науково-проєктної документації для комплексного пристосування до інклюзивності залізничного вокзалу Львова.
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