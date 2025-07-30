"Укрзалізниця" провела аукціони з оренди площ київського вокзалу. Що там з’явиться?

"Укрзалізниця" успішно провела низку аукціонів з оренди площ на Центральному та Південному вокзалах станції Київ-Пасажирський.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Так, після завершення документальних процедур та підписання договорів на вокзалі з'являться:

затишна лаунж-зона зі смаколиками – для відпочинку, очікування подорожі чи навіть вирішення робочих питань у дорозі. Лануж-зона знаходитиметься на третьому поверсі Південного вокзалу;

магазин формату to go – у четвертому залі праворуч від ескалатора на Центральному вокзалі. Там можна буде знайти готову їжу, напої та корисні дрібнички;

крамниця квітів-кав'ярня – навпроти входу до Південного вокзалу.

"Також і надалі працюватиме кав'ярня на конкорсі – при виході з ескалатора. Гарячі напої, випічка, солодощі та трохи затишку перед подорожжю або зустріччю", – зазначили в "Укрзалізниці".

Як повідомлялося в листопаді минулого року, на Центральному вокзалі Києва з'явиться книгарня, і за право її відкрити змагалися п'ять компаній.

У грудні "Укрзалізниця" опублікувала тендер на розробку науково-проєктної документації для комплексного пристосування до інклюзивності залізничного вокзалу Львова.