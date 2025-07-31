"Укрнафта" сплатила державі 5 мільярдів дивідендів. Це менше, ніж торік

Найбільша нафтовидобувна компанія "Укрнафта" сплатила до державного бюджету 5 мільярдів гривень дивідендів за підсумками роботи у 2024 році.

Йдеться про виплату на користь найбільших акціонерів "Укрнафти" – НАК "Нафтогаз України" та Міністерства оборони, повідомляє пресслужба компанії.

За результатами минулого року чистий прибуток "Укрнафти" склав 16,4 млрд грн.

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Як повідомлялося, за підсумками 2023 року "Укрнафта" сплатила державним акціонерам дивіденди на загальну суму близько 8 мільярдів гривень.

Систий прибуток "Укрнафти" за 2023 рік склав 23,6 млрд грн.