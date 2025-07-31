Стійка бізнес-модель і підвищення ефективності: У "ПриватБанку" пояснили рекордний прибуток

Державний "ПриватБанк" за перше півріччя 2025 року отримав 34,9 млрд грн чистого доходу після вирахування податку на прибуток у розмірі 25%.

Це на 14% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомили у пресслужбі банку.

Бізнес-результат без переоцінок, резервів та податків досяг 43 млрд грн, збільшившись на 19% порівняно з першим півріччям 2024 року. Основою успішного фінансового результату стало зростання чистих процентних (на 18%) та комісійних (на 7%) доходів.

"Ці результати яскраво свідчать про стійкість обраної бізнес-моделі, впевнене зростання операційної ефективності та стабільність банку попри зовнішні виклики", – зазначають у "ПриватБанк".

Зокрема, чистий кредитний портфель банку зріс на 17,4 млрд гривень, перевищивши 130 мільярдів гривень, що свідчить про постійну підтримку бізнесу та фізичних осіб по всій країні.

Водночас депозити фізичних осіб зросли на 58 млрд гривень, а загальний обсяг коштів клієнтів збільшився майже на 13% за останній рік, сягнувши 487 млрд грн.

У банку зауважують, що ці цифри відображають незмінну довіру громадськості та керівництва "ПриватБанк" до українського фінансового сектору.

"Результати першого півріччя 2025 року вкотре доводять, що "ПриватБанк" – це більше, ніж просто фінансова установа. Це фундамент економічної стабільності, лідер на ринку фінансових послуг та надійний партнер для мільйонів українців. Керуючись нашими цінностями, ми невпинно покращуємо клієнтський досвід та забезпечуємо доступ до фінансування задля реконструкції та розвитку України", – прокоментував голова правління "ПриватБанк" Мікаель Бьоркнерт.

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Як повідомлялося, за результатами 2024 року чистий прибуток державного "ПриватБанк" становив 40,1 млрд грн, що на 6% більше, ніж у 2023 році.

80% отриманого прибутку або понад 32 млрд грн "ПриватБанк" спрямував на виплату дивідендів до держбюджету, всі внутрішні доходи якого спрямовуються на фінансування Сил оборони України.