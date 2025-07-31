Фонд держмайна повторно виставив на продаж конфіскований завод російського сенатора у Конотопі

Фонд державного майна оголосив аукціон з продажу державної частки в ТОВ "Мотордеталь-Конотоп" – одному з найбільших у Європі виробників гільз циліндрів для двигунів внутрішнього згоряння.

Торги пройдуть у системі "Prozorro.Продажі" 24 вересня, заявку на участь можна подати до 20:00 23 вересня, йдеться в повідомлені Фонду державного майна України (ФДМУ).

Стартова ціна активу становить 268,1 млн грн. Переможець отримає комплекс виробничих корпусів у Конотопі із чавунно-ливарними та механообробними цехами, понад 600 кваліфікованих працівників і портфель замовлень від світових клієнтів, зокрема Rolls-Royce, Scania, MAN та Mercedes-Benz, зазначають у пресслужбі Фонду.

Кошти від продажу надійдуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, що фінансує відбудову житлової та критичної інфраструктури.

"Мотордеталь-Конотоп" є одним із найбільших у Європі заводів, що займається виробництвом гільз циліндрів для автомобільних, тракторних, корабельних, теплотяжних і стаціонарних двигунів внутрішнього згоряння. До структури виробництва входять чавунно-ливарні, механообробні й допоміжні цехи. Це підприємство в Конотопі – прибуткове й бюджетоутворювальне, на ньому працюють понад 700 осіб. Серед клієнтів підприємства – відомі компанії Rolls-Royce, Scania, MAN, Iveco, Mercedes-Benz, Volvo, Renault, CAT.

Це вже друга спроба продати цей актив. Як повідомлялося, запланований на 12 березня аукціон із приватизації заводу "Мотордеталь-Конотоп" скасували через відсутність учасників. Після цього, Кабмін знизив стартову ціну приватизації підприємства з 278,5 млн грн до 268,1 млн грн.

Раніше завод належав російському сенатору Сергію Калашнику, але у серпні 2023 року Вищий антикорупційний суд конфіскував 100% у ТОВ "Мотордеталь-Конотоп" на користь держави за законом про санкції.

За даними українського реєстру, засновником підприємства була кіпрська компанія Lepedan Investments Limited, а кінцевим бенефіціаром – громадянин Грузії Авігдор Ярдені. Проте Міністерство юстиції довело у суді, що насправді завод належить російському політику Сергію Калашнику.

Калашник – член Ради федерації (верхньої палати парламенту) Росії. Перебуває під санкціями більшості країн Заходу, РНБО України наклала на нього санкції у вересні 2022 року.