БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Тіньова економіка
1 163 22

Невідома компанія ввезла в Україну майже 1000 тонн тютюну, але не замовила жодної акцизної марки, – журналіст

БЕБ проводить обшуки на чотирьох виробництвах цигарок

Компанія ТОВ "Люкс-Трейд Комерц" протягом січня-травня 2025 року імпортувала в Україну 940 тонн тютюнової сировини, але не замовила жодної акцизної марки, що може свідчити про підготовку до нелегального виробництва тютюнової продукції.

Про це журналіст Євген Плінський, який відстежує боротьбу з чорним ринком тютюну, повідомив у своєму Telegram-каналі із посиланням на джерела у Центральному апараті Державної митної служби.

Він зауважив, що ця компанія раніше не була відома на ринку, проте імпортувала в Україну обсяги сировини, для перевезення яких знадобилося б 25 вантажівок.

Водночас, за даними джерел журналіста у Податковій службі, "Люкс-Трейд Комерц" ще у серпні 2024 року отримала ліцензію на виробництво тютюну для кальянів, однак досі не придбала жодної акцизної марки.

Ці обставини викликають запитання щодо легальності подальшого використання ввезеної сировини, зауважує Плінський.

"Цікаво, що це за гравець, де зберігається весь цей тютюн і куди вони планували подіти таку кількість сировини для кальянів? Бо 940 тонн – це дуже дохіба", – додає журналіст.

З метою з’ясування обставин ввезення 940 тонн тютюнової сировини без придбання акцизних марок, редакція направила офіційні інформаційні запити та очікує на коментарі від Державної митної служби, Державної податкової служби та Бюро економічної безпеки.

Як повідомлялося, Кабмін мав до 17 червня 2025 року підготувати план структурної реформи митниці відповідно до ухваленого закону №6490-д, покликаного зменшити корупційні ризики та тіньовий сектор економіки, повідомляв із його співавторів народний депутат Ярослав Железняк.

Реформа мала зробити українську митницю "некорумпованою" та "європейською", розповідав на той час прем'єр-міністр Денис Шмигаль, проте її реалізацію відклали.

Автор: 

цигарки (372) тютюн (362) Державна податкова служба (415) тіньова економіка (93) Новини компаній (3529)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+5
Та ні. Це тараканів труїти.
показати весь коментар
31.07.2025 16:35 Відповісти
+5
і знов, за рибу гроші!
ми ж, тільки-но подолали всю корупцію!
майже одноголосно!
показати весь коментар
31.07.2025 16:42 Відповісти
+3
А хто кришує тютюн? Хай ті й займаються, нехай куплять з десяток акцизок, не збідніють.
показати весь коментар
31.07.2025 16:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та ні. Це тараканів труїти.
показати весь коментар
31.07.2025 16:35 Відповісти
А хто кришує тютюн? Хай ті й займаються, нехай куплять з десяток акцизок, не збідніють.
показати весь коментар
31.07.2025 16:40 Відповісти
Ну да, хоть для понту бы купили тот акциз, зескряги какие-то.
показати весь коментар
31.07.2025 17:34 Відповісти
а де прикордонники? де митники? податківці?
показати весь коментар
31.07.2025 16:41 Відповісти
стоять, розводять руками і ніфіга не розуміють: як так?
показати весь коментар
31.07.2025 16:43 Відповісти
Побiгли бакшиш оприбутковувати.
показати весь коментар
31.07.2025 17:32 Відповісти
Тютюн не заборонено ввозити.
А от де "журналіст" взяв данні з митної бази? )))
показати весь коментар
31.07.2025 17:36 Відповісти
і знов, за рибу гроші!
ми ж, тільки-но подолали всю корупцію!
майже одноголосно!
показати весь коментар
31.07.2025 16:42 Відповісти
А що? Роздає безкоштовно, або продає як тріло. Акцизу не треба.
Куріння вбиває, тараканів.
показати весь коментар
31.07.2025 16:43 Відповісти
Таможня дала добро?
показати весь коментар
31.07.2025 16:44 Відповісти
Цiкаво також, тiпо , на якiй iнстанцii не помастили руку, що випливли, якiсь невiдомi тютюневi перевiзники?
показати весь коментар
31.07.2025 17:27 Відповісти
Ну це ж так «несподіванно», як і з копачами бурштину в Україні??
Хто б це міг, через кордон, митницю, податкову??? Невже, оті служки з ВРУ і КабМіндіча, і таке можуть???
показати весь коментар
31.07.2025 16:45 Відповісти
Шукайте махінаторів навколо наближених до 95-го зелених жаб!
показати весь коментар
31.07.2025 16:47 Відповісти
О тепер ''Слуги народу Зеленського'' обуряться до несхочу...
показати весь коментар
31.07.2025 16:47 Відповісти
Кому невідома? Найвеличнішому чи ЗЕбанутим? Все , де можно бабла срубить, рулят ЗЕбануті чи просто пейсаті. Так що кому треба, знають, і нафіг їм купувати акцизні марки, і так прокатит. А держава перетопчеться, не для цього бубочка і його зграя прийшли до влади.
показати весь коментар
31.07.2025 16:56 Відповісти
**Євген Плінський, який відстежує боротьбу з чорним ринком тютюну*
Женя, чуєш Женя?
Відстежуєш коменти, Женя?
Женя, стуж сюди і слідкуй за руками.
Йдеш ти накуй рівним кроком, женя.
Чмо, юлін, знайшло собі тему - боротися з продавцями тютюну.
Шоб ти знало, женя, тютюн продається не лише на цигарки. Тютюн продається кілограмами для паління люльок.
Та сама Вірдинія Голд.
Хочеш мене, військовослужбовця, позбавити можливості курити те, що я хочу, а не ту хімію, що за дурні гроші продається в магазинах?
===
Скоро, дуже скоро, женя плинський - бути тобі рекрутом на БЗВП, а потім бути воїном, можливо й в моєму підрозділі.
Прийдеш стріляти цигарку - не дам.
показати весь коментар
31.07.2025 16:56 Відповісти
Невідома компанія ввезла тютюн в Україну,невідома компанія виробила з нього сигарети і невідома компанія вивезла сигарети з України.Єдино що відомо в тій всій катавасіі це бренди і марки сигарет.
показати весь коментар
31.07.2025 16:59 Відповісти
От мужики цiкавi стали, чи блакитна зелена... шваль буде гнана в три шиi невiдомими силами добра.
показати весь коментар
31.07.2025 17:23 Відповісти
Так ви ще більше акциз підніміть, то навіть взагалі не побачите скільки тютюну завезли в Україну. Зробіть нормальні ціни на цигарки і буде вам нормальний податок. А то пачка цигарок коштує дорожче ніж пів літри якогось шмурдяка (алкоголю)
показати весь коментар
31.07.2025 17:06 Відповісти
Зебiли , видко, i в цей раз ще не отелилися. Заре нарiд перейшов на самокрутки , а тре буде , то й на самосад перейде... Якi ж ви до наiвностi розовi зебiлячi мрii, навкруги акцизу...
показати весь коментар
31.07.2025 17:19 Відповісти
Часом чи не безмозгла запустила цю мульку?
показати весь коментар
31.07.2025 17:29 Відповісти
Невідома компанія ввезла в Україну майже 1000 тонн тютюну, але не замовила жодної акцизної марки, - журналюга мабуть щось курнув..? І тут же добавив... Компанія ТОВ "Люкс-Трейд Комерц" протягом січня-травня 2025 року імпортувала в Україну 940 тонн тютюнової сировини, але не замовила жодної акцизної марки, що може свідчити про підготовку до нелегального виробництва тютюнової продукції. Джерело: https://censor.net/n3566295
показати весь коментар
31.07.2025 18:14 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 