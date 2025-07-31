Невідома компанія ввезла в Україну майже 1000 тонн тютюну, але не замовила жодної акцизної марки, – журналіст

Компанія ТОВ "Люкс-Трейд Комерц" протягом січня-травня 2025 року імпортувала в Україну 940 тонн тютюнової сировини, але не замовила жодної акцизної марки, що може свідчити про підготовку до нелегального виробництва тютюнової продукції.

Про це журналіст Євген Плінський, який відстежує боротьбу з чорним ринком тютюну, повідомив у своєму Telegram-каналі із посиланням на джерела у Центральному апараті Державної митної служби.

Він зауважив, що ця компанія раніше не була відома на ринку, проте імпортувала в Україну обсяги сировини, для перевезення яких знадобилося б 25 вантажівок.

Водночас, за даними джерел журналіста у Податковій службі, "Люкс-Трейд Комерц" ще у серпні 2024 року отримала ліцензію на виробництво тютюну для кальянів, однак досі не придбала жодної акцизної марки.

Ці обставини викликають запитання щодо легальності подальшого використання ввезеної сировини, зауважує Плінський.

"Цікаво, що це за гравець, де зберігається весь цей тютюн і куди вони планували подіти таку кількість сировини для кальянів? Бо 940 тонн – це дуже дохіба", – додає журналіст.

З метою з’ясування обставин ввезення 940 тонн тютюнової сировини без придбання акцизних марок, редакція направила офіційні інформаційні запити та очікує на коментарі від Державної митної служби, Державної податкової служби та Бюро економічної безпеки.

Як повідомлялося, Кабмін мав до 17 червня 2025 року підготувати план структурної реформи митниці відповідно до ухваленого закону №6490-д, покликаного зменшити корупційні ризики та тіньовий сектор економіки, повідомляв із його співавторів народний депутат Ярослав Железняк.

Реформа мала зробити українську митницю "некорумпованою" та "європейською", розповідав на той час прем'єр-міністр Денис Шмигаль, проте її реалізацію відклали.