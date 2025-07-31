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Оприлюднено перелік найпопулярніших нових авто у європейців. Українці обирають дорожчі

Які моделі увійшли до переліку найпопулярніших нових авто у ЄС

За результатами першого півріччя 2025 року найпопулярнішим авто в Європі (28 країн) став Dacia Sandero.

За даними JATO, було реалізовано майже 129 тис. нових авто цієї моделі, проте у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, попит впав на 11%, повідомляє Укравтопром.

До ТОПу інший найпопулярніших авто увійши:

  1. Renault Clio – 122 489 од. (+7%);
  2. Peugeot 208 – 109 146 од. (+2%);
  3. Volkswagen T-Roc – 106 118 од. (-5%);
  4. Volkswagen Golf – 104 162 од. (-17%);
  5. Volkswagen Tiguan – 97 508 од. (+28%);
  6. Dacia Duster – 97 188 од. (+9%);
  7. Peugeot 2008 – 96 378 од. (+3%);
  8. Citroën C3 – 95 891 од. (-9%);
  9. Toyota Yaris Cross – 95 513 од. (-5%).

Зауважимо, що до переліку увійшли, переважно, бюджетні авто, тоді як в Україні в ТОП найпопулярніших входять і порівняно дорогі моделі автомобілів. 

Зокрема, за даними "Укарвтопрому", у першому півріччі 2025 року в Україні було реалізовано майже 33 тис. нових легкових авто.

До Топ-10 моделей нових легковиків увійшли:

  • Renault Duster – 2480 од.;
  • Toyota RAV-4 – 1668 од.;
  • Hyundai Tucson – 995 од.;
  • Toyota Land Cruiser Prado – 993 од.;
  • BYD Song Plus – 982 од.;
  • Volkswagen ID.Unyx – 830 од.;
  • Skoda Kodiaq – 827 од.;
  • Skoda Octavia – 778 од.;
  • Mazda CX5 – 731 од.;
  • Volkswagen Touareg – 707 од.

Раніше повідомлялось, що у Києві придбали понад 11 тисяч нових автомобілів за пів року. Львівщина – лідер за ввезенням уживаних авто.

Автор: 

авто (4232) продаж (2110) Євросоюз (5322)


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