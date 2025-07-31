Оприлюднено перелік найпопулярніших нових авто у європейців. Українці обирають дорожчі
За результатами першого півріччя 2025 року найпопулярнішим авто в Європі (28 країн) став Dacia Sandero.
За даними JATO, було реалізовано майже 129 тис. нових авто цієї моделі, проте у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, попит впав на 11%, повідомляє Укравтопром.
До ТОПу інший найпопулярніших авто увійши:
- Renault Clio – 122 489 од. (+7%);
- Peugeot 208 – 109 146 од. (+2%);
- Volkswagen T-Roc – 106 118 од. (-5%);
- Volkswagen Golf – 104 162 од. (-17%);
- Volkswagen Tiguan – 97 508 од. (+28%);
- Dacia Duster – 97 188 од. (+9%);
- Peugeot 2008 – 96 378 од. (+3%);
- Citroën C3 – 95 891 од. (-9%);
- Toyota Yaris Cross – 95 513 од. (-5%).
Зауважимо, що до переліку увійшли, переважно, бюджетні авто, тоді як в Україні в ТОП найпопулярніших входять і порівняно дорогі моделі автомобілів.
Зокрема, за даними "Укарвтопрому", у першому півріччі 2025 року в Україні було реалізовано майже 33 тис. нових легкових авто.
До Топ-10 моделей нових легковиків увійшли:
- Renault Duster – 2480 од.;
- Toyota RAV-4 – 1668 од.;
- Hyundai Tucson – 995 од.;
- Toyota Land Cruiser Prado – 993 од.;
- BYD Song Plus – 982 од.;
- Volkswagen ID.Unyx – 830 од.;
- Skoda Kodiaq – 827 од.;
- Skoda Octavia – 778 од.;
- Mazda CX5 – 731 од.;
- Volkswagen Touareg – 707 од.
Раніше повідомлялось, що у Києві придбали понад 11 тисяч нових автомобілів за пів року. Львівщина – лідер за ввезенням уживаних авто.
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