Оприлюднено перелік найпопулярніших нових авто у європейців. Українці обирають дорожчі

За результатами першого півріччя 2025 року найпопулярнішим авто в Європі (28 країн) став Dacia Sandero.

За даними JATO, було реалізовано майже 129 тис. нових авто цієї моделі, проте у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, попит впав на 11%, повідомляє Укравтопром.

До ТОПу інший найпопулярніших авто увійши:

Renault Clio – 122 489 од. (+7%); Peugeot 208 – 109 146 од. (+2%); Volkswagen T-Roc – 106 118 од. (-5%); Volkswagen Golf – 104 162 од. (-17%); Volkswagen Tiguan – 97 508 од. (+28%); Dacia Duster – 97 188 од. (+9%); Peugeot 2008 – 96 378 од. (+3%); Citroën C3 – 95 891 од. (-9%); Toyota Yaris Cross – 95 513 од. (-5%).

Зауважимо, що до переліку увійшли, переважно, бюджетні авто, тоді як в Україні в ТОП найпопулярніших входять і порівняно дорогі моделі автомобілів.

Зокрема, за даними "Укарвтопрому", у першому півріччі 2025 року в Україні було реалізовано майже 33 тис. нових легкових авто.

До Топ-10 моделей нових легковиків увійшли:

Renault Duster – 2480 од.;

Toyota RAV-4 – 1668 од.;

Hyundai Tucson – 995 од.;

Toyota Land Cruiser Prado – 993 од.;

BYD Song Plus – 982 од.;

Volkswagen ID.Unyx – 830 од.;

Skoda Kodiaq – 827 од.;

Skoda Octavia – 778 од.;

Mazda CX5 – 731 од.;

Volkswagen Touareg – 707 од.

Раніше повідомлялось, що у Києві придбали понад 11 тисяч нових автомобілів за пів року. Львівщина – лідер за ввезенням уживаних авто.