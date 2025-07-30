У Києві придбали понад 11 тисяч нових автомобілів за пів року. Львівщина – лідер за ввезенням уживаних авто

За підсумками першого півріччя 2025 року, найбільшим регіональним ринком нових легкових автомобілів залишалася столиця – мешканці Києва зареєстрували понад 11 тис. нових машин.

До трійки областей‑лідерів також увійшли Київщина (понад 3 тис. реєстрацій) та Дніпропетровщина (2,8 тис.), дещо відстають Одещина з 1,8 тис. нових авто та Харківська область із 1,7 тис. реєстрацій, свідчать дані асоціації "Укравтопром".

Найбільшим попитом у всіх п’яти регіонах‑лідерів користувався компакт‑кросовер Renault Duster, що зберіг позицію бестселера у своєму класі.

Натомість на ринку імпортованих уживаних легковиків упевнено лідирує Львівська область: від початку року тут поставили на облік майже 13,5 тис. автомобілів із пробігом.

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Київ із показником 10 тис. зареєстрованих вживаних авто посів другу сходинку, далі йде Київська область (8,2 тис.), а замикають п’ятірку Дніпропетровщина (6,7 тис.) та Рівненщина (6,4 тис.).

Структура попиту на вторинному ринку відрізняється: львів’яни найчастіше купували кросовер Audi Q5, тоді як у Києві фаворитом став електричний Tesla Model Y. У Київській, Дніпропетровській та Рівненській областях найпопулярнішим вживаним авто був Volkswagen Golf.

Раніше повідомлялось, що попит на бензинові авто в Україні падає.