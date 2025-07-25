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Попит на бензинові авто в Україні падає. Які моделі все ще популярні?

Попит на нові бензинові авто в Україні падає

За перше півріччя 2025 року українські дилери продали 12,2 тис. нових легковиків із бензиновим двигуном, що на 14% менше, ніж торік.

Падіння продажів позначилося й на структурі ринку: якщо торік бензинові моделі займали 43% усіх куплених нових авто, то зараз їхня частка скоротилася до 37%, повідомили в об'єднанні "Укравтопром".

Найпопулярнішою моделлю серед нових бензинових авто, як і торік, залишився кросовер Hyundai Tucson – з січня по червень українці придбали майже 900 таких авто. Другою за попитом стала Mazda CX‑5, а третє місце з невеликим відривом посіла Skoda Octavia. У п’ятірку також увійшли Renault Duster та Suzuki SX4 – кожної моделі було реалізовано понад пів тисячі машин.

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Сегмент імпортованих уживаних авто з бензиновими ДВЗ виявився стійкішим – за шість місяців українці розмитнили 53,1 тис. таких машин, що лише на 3% менше, ніж торік. Водночас у загальному обсязі вторинного ринку їхня частка теж трохи скоротилася: з 48% до 47%.

Найпопулярніші моделі:

  • Volkswagen Golf – 3741 од.
  • Audi Q5 – 2670 од.
  • Volkswagen Tiguan – 2561 од.
  • Nissan Rogue – 2379 од.
  • Skoda Octavia –1877 од.

Аналітики галузі пояснюють відчутніший спад у сегменті нових бензинових машин високою базою минулого року, розширенням лінійок гібридів і затримками з постачанням певних моделей. На вторинному ринку ключовим чинником лишається доступність пропозицій із США та країн ЄС, де бензинові версії традиційно домінують у структурі імпорту.

Раніше повідомлялось, що у першому півріччі 2025 року український автопарк поповнився 30,8 тис. уживаних легкових авто віком до п’яти років. Електромобілі зайняли найбільшу частку – 49% угод.

Автор: 

авто (4223) бензин (1120)


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