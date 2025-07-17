Українці купили понад 30 тисяч імпортних авто віком до п’яти років. Половина – електрокари

У першому півріччі 2025 року український автопарк поповнився 30,8 тис. уживаних легкових авто віком до п’яти років.

Загалом така техніка склала 27% від усіх вживаних автомобілів, які цього року оформили на митниці, повідомляє асоціація "Укравтопром".

Електромобілі зайняли найбільшу частку – 49% угод. На другому місці бензинові машини з часткою 34%, далі – гібриди (9%), дизельні (6%) та газобалонні авто (2%).

На популярність електрокарів, за оцінками дилерів, найбільше вплинули податкові пільги (відсутнє ПДВ, мито та акциз), які діятимуть лише до кінця поточного року, що й стимулює купівельний ажіотаж.

До переліку найпопулярніших моделей увійшли:

Tesla Model Y – 2 968 шт. Tesla Model 3 – 1 722 шт. Kia Niro – 1 035 шт. Nissan Rogue – 1 007 шт. Mazda CX-5 – 879 шт. Hyundai Kona – 830 шт. Volkswagen Tiguan – 717 шт. Chevrolet Bolt – 711 шт. Audi e-tron Sportback – 627 шт. Audi Q5 – 600 шт.

За оцінками експертів ринку, подальший ріст електросегменту залежатиме від розвитку мережі швидких зарядних станцій та податкового режиму після 2026 року, коли спливає чинне звільнення імпорту електрокарів від податків, зауважили в "Укравтопромі".

Як повідомлялося, у червні 2025 року більшість імпортованих в Україну авто з пробігом до 5 років також були електромобілями. У лідерах – Tesla.

Водночас за підсумками травня, українці також збільшили попит на китайські авто на 70% до рівня 2024 року.