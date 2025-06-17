Більшість імпортованих в Україну авто з пробігом до 5 років – електромобілі. У лідерах – Tesla

У травні українці придбали 6,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до п’яти років.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Загалом минулого місяця український автопарк поповнили 22 тис. легковиків з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 28% цієї кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 46%. Далі йдуть бензинові авто – 36%, гібридні – 10%, дизельні – 6% та авто з ГБО – 2%.

Найпопулярнішими серед вживаних авто віком до 5 років були:

Tesla Model Y – 544 автівок;

Tesla Model 3 – 318;

Nissan Rogue – 230;

Kia Niro – 215;

Mazda CX5 – 207;

Hyundai Kona – 172;

Chevrolet Bolt – 147;

Volkswagen Tiguan – 147;

Ford Escape – 110;

Audi E-Tron Sportback – 108.

Як повідомлялося, у травні 2025 року український автопарк поповнили понад 4,7 тис. вживаних легкових електромобілів. Попит на імпортовані електромобілі з пробігом збільшився на 40% у порівнянні з травнем минулого року.

Водночас було реалізовано 1257 нових електромбілів. Це на 93% більше, ніж у травні минулого року, і на 35% більше, ніж у квітні.

У 2024 році українці придбали 51,7 тис. авто на електротязі (BEV). Найбільше електромобілі купували на Львівщині та у Києві.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, кожен четвертий проданий у світі автомобіль у 2025 році буде електричним. Порівняно з минулим роком очікується збільшення продажів ще на 17% – до 20 млн штук, або 25% від загального обсягу.