Більшість імпортованих в Україну авто з пробігом до 5 років – електромобілі. У лідерах – Tesla
У травні українці придбали 6,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до п’яти років.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Загалом минулого місяця український автопарк поповнили 22 тис. легковиків з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 28% цієї кількості.
Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 46%. Далі йдуть бензинові авто – 36%, гібридні – 10%, дизельні – 6% та авто з ГБО – 2%.
Найпопулярнішими серед вживаних авто віком до 5 років були:
- Tesla Model Y – 544 автівок;
- Tesla Model 3 – 318;
- Nissan Rogue – 230;
- Kia Niro – 215;
- Mazda CX5 – 207;
- Hyundai Kona – 172;
- Chevrolet Bolt – 147;
- Volkswagen Tiguan – 147;
- Ford Escape – 110;
- Audi E-Tron Sportback – 108.
Як повідомлялося, у травні 2025 року український автопарк поповнили понад 4,7 тис. вживаних легкових електромобілів. Попит на імпортовані електромобілі з пробігом збільшився на 40% у порівнянні з травнем минулого року.
Водночас було реалізовано 1257 нових електромбілів. Це на 93% більше, ніж у травні минулого року, і на 35% більше, ніж у квітні.
У 2024 році українці придбали 51,7 тис. авто на електротязі (BEV). Найбільше електромобілі купували на Львівщині та у Києві.
За даними Міжнародного енергетичного агентства, кожен четвертий проданий у світі автомобіль у 2025 році буде електричним. Порівняно з минулим роком очікується збільшення продажів ще на 17% – до 20 млн штук, або 25% від загального обсягу.
