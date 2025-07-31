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Новини
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Нашестя сарани дійшло до Запоріжжя: Міськрада вперше виділила гроші на програму боротьби зі шкідником

сарана

Запорізька міська рада схвалила рішення спрямувати пів мільйона гривень на протидію навалі сарани, що вже фіксується у кількох мікрорайонах.

Про це в. о. міського голови Запоріжжя Регіна Харченко повідомила у Telegram за підсумками засідання міськради.

"Затвердили також міську програму боротьби з сараною. Передбачили на це 500 тисяч гривень. Фахівці зазначають, що найефективнішим є хімічний метод. Дотримуватимемось всіх безпекових норм", – повідомила вона.

За словами посадовиці, наразі карантинний режим запроваджено лише в Комунарському районі, втім мерія готова оперативно розширити заходи у разі погіршення ситуації. Перший етап передбачає механічне збирання сарани спеціальними сачками і лише після цього застосують хімічні обробки, аби мінімізувати шкоду довкіллю.

Що відомо про нашестя сарани у південних регіонах?

Раніше у міськраді Запоріжжя повідомляли, що упродовж липня в Запоріжжі та прилеглих районах фіксують "нетипову ситуацію" – масову появу сарани. За даними фахівців, ідеться про єгипетський вид шкідника, який активно поширюється через зміну кліматичних та екосистемних умов.

Серед причин навали сарани фахівці вказують підрив Каховської ГЕС росіянами у червні 2023 року – через це суттєво змінилась гідрологія регіону, а на місці колишнього водосховища утворилися заплави, ідеальні для розмноження сарани.

Наразі у місті проводять обробку території ботанічного саду, а районні адміністрації отримали алгоритми дій у разі виявлення шкідника.

"Популяція сарани охопила десятки тисяч гектарів у південних районах.️ Це не окремий інцидент, а системний наслідок війни та руйнування екологічного балансу.️ Без відновлення гідрорегуляції такі спалахи можуть повторюватися щороку", – попереджали у міськраді.

Своєю чергою Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області закликало всіх мешканців та підприємства знищувати шкідників на своїй території власними силами та коштом, але використовувати тільки дозволені засоби захисту рослин.

Раніше повідомлялось, що "Епоха дешевих продуктів минула": Виробники фруктів та овочів очікують зростання цін.

Автор: 

комахи (3) Запорізька область (176) Запорізький район (4) Запорізьке (1)


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Топ коментарі
+1
Так тут же малось на увазi як раз в переносному значеннi.
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31.07.2025 17:48 Відповісти
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Ну слава Богу шо хоч не кацапи...
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31.07.2025 17:43 Відповісти
Так тут же малось на увазi як раз в переносному значеннi.
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31.07.2025 17:48 Відповісти
Она как раз от кацапов и летит.
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31.07.2025 18:07 Відповісти
Я розумію, що вона летить з окупованих територій і дійсно там зараз кацапи орудують. Але то наша українська земля і кацапською ніколи не буде.
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31.07.2025 18:09 Відповісти
А саранча чья?
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31.07.2025 18:15 Відповісти
Чуе мое серце. ми як тi таукитайцi винищимо всих горобцiв, тiею хiмiею проти саранчi.
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31.07.2025 17:46 Відповісти
Хтось нагріє на сарані руки .
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31.07.2025 17:49 Відповісти
Та вже продають сарану ва вагу. А ще екзотичнi ресторани мають пiдключитися...
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31.07.2025 17:51 Відповісти
Міняємо сарану кетайцям на реактивні шахеди - нехай жеруть
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31.07.2025 17:58 Відповісти
Сарана, в Комунарському районі, з'явилась ще два тижні тому. А не зарар тільки. Регіна має це знати, бо сама мешкає там
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31.07.2025 17:58 Відповісти
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31.07.2025 18:10 Відповісти
Десь читав що в Мексиці саранчу ловлять сітками як рибу. Та потім вялять як тараньку. Готують різноманітні страви вже з сушеної.
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31.07.2025 18:18 Відповісти

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