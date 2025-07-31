Три поверхи вражень і 2000 м² пивної історії: "Львіварня" запрошує в подорож у світ пива

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У Львові, де кожна вулиця дихає легендами, є місце, де історія оживає у келиху. Це – "Львіварня", музейно-культурний комплекс, що розташований на території найстарішої діючої пивоварні України – Львівського пивоварного заводу, який цьогоріч відзначає 310 років.

Це один з трьох заводів PJSC Carlsberg Ukraine, зазначають в компанії.

"Львіварня" – це інтерактивний простір, аналогів якому складно знайти. Він поєднує історію міста, сучасне мистецтво, технології, а головне – пиво. Його причетність до міста, традиції та культуру споживання. "Львіварня" є дзеркалом століть та розвитку пивоварні, яка вже у XIX столітті увійшла до трійки найкращих підприємств Австро-Угорської імперії і стала найбільшим серед броварної галузі в регіоні.

Львіварня налічує й конференц простір – просторі зали для бізнес-зустрічей, презентацій, воркшопів та культурних подій. Усе обладнано мультимедійною технікою, зручними меблями та можливістю організації кейтерингу з фірмовими напоями.

Де спадок залишає слід, а пиво – розповідає історію

"Львіварня" – це подорож у світ пива, що охоплює три тематичні поверхи. Перший – це мандрівка крізь епохи: від стародавнього Єгипту до сучасної України. Тут зібрано понад 200 унікальних експонатів, серед яких – диплом пивовара 1796 року, старовинні пляшки, етикетки, кухлі та бочки. У 11 залах розміщено інтерактивні інсталяції, 3D-голограми, театр тіней і навіть зони, де кожен може відчути себе пивоваром.

Другий поверх присвячений сучасному пивоварінню: як працює броварня, які етапи проходить пиво перед тим як потрапити до келиха. Відповіді – у простих поясненнях, ігрових екранах, моделях і колекції пивних кухлів.

Третій поверх – про смак. Тут розташований арт-простір і дегустаційна зала, де можна продегустувати пивні сети від бренду "Львівське" та локальної мініпивоварні KLEПКА brewery. З 2024 року саме тут варять експериментальні сезонні сорти пива: Golden Ale, IPA, APA, Nectaron Hazy IPA, Tropical Macha, Milk Stout.

Синергія з містом

З 2022 року частину від вартості квитків до музейно-культурного комплексу "Львіварня" компанія спрямовує на розвиток міста. Завдяки цій підтримці у 2024 році створили центр ментального здоров’я у лікарні Святого Луки, облаштували прихисток для переселенців, забезпечивши його плитами для приготування їжі, а також провели аудит доступності інфраструктури Львівської громади для подальшої реконструкції.

Зокрема, в межах програми "Місто лікує" комплекс "Львіварня" провів безкоштовні екскурсії майже для 300 ветеранів, які проходять реабілітацію у центрах міста. Додатково продовжує діяти програма "Підвішений квиток". Кожен відвідувач може придбати й подарувати квиток для військових або внутрішньо переміщених осіб. Станом на липень 2025 року "Львіварня" налічує понад 100 підвішених квитків.

Квиток для дорослого – 190 грн, для студентів – 170 грн, а для дітей – 150 грн. З покупкою онлайн діє знижка 10%. А з п’ятниці по неділю з 18:00 до 22:00 вхід у дегустаційну залу безкоштовний!