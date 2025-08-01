"Ощадбанк" візьме в управління ТРЦ Gulliver, відібраний у фірми Поліщука через борги

Державний "Ощадбанк" візьме в управління управління торговельно-офісний комплекс "Гулівер" (ТОК Gulliver) у центрі Києва.

Про це членкиня наглядової ради банку Роза Тапанова розповіла агентству Інтерфакс-Україна.

"Оскільки частка "Ощаду"– 80%, а "Укрексімбанку" – 20%, то будемо ділити прибуток відповідно обсягу виділення коштів у консорціумі. Основний обсяг роботи по цій справі ми взяли на себе", – сказала Тапанова.

Вона зауважила, що у випадку з Gulliver державні банки реалізували своє право щодо стягнення іпотечного майна в позасудовому порядку, імовірно, це перший такий випадок.

Тапанова додала, що зараз команда банку працює в тому числі над тим, щоб чітко розуміти, що в наявності є вся необхідна документація та інструментарій для управління активом.

"Перед ухваленням рішення про подальшу долю "Гуліверу" ми маємо здійснити певні кроки. Упродовж року буде проведена переоцінка. Маємо отримати аудиторській звіт по ТОК і по всьому іншому майну", – зазначила членкиня наглядової ради "Ощадбанку".

"Коли ми повністю приймемо об’єкт, зможемо сформувати нашу подальшу стратегію з управління ним, яка в тому числі може передбачати передачу об’єкта в управління на конкурсних засадах", – додала Тапанова.

Вона зазначила, що, якщо з’являться запити та вигідні пропозиції продажу за привабливою ринковою ціною, яка влаштовуватиме банки, то актив може буде реалізовано на прозорих торгах.

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Як повідомлялося, наприкінці липня "Ощадбанк" і "Укрексімбанк" оформили право власності на торговельно‑офісний комплекс "Гулівер" у центрі Києва через борги його власника – ТОВ "Три О".

Сукупна заборгованість компанії "Три О" перед двома держбанками становила близько $675 млн, а саме $537,2 млн перед "Ощадбанком" та $137,8 млн – перед "Укрексімбанком".

При цьому, у квітні 2024 року Київський апеляційний суд задовольнив клопотання прокурора і наклав арешт на майно ТОВ "Три О", зокрема торговельно-офісний комплекс "Гулівер" у Києві загальною площею 151,8 тисячі квадратних метрів. Це клопотання подане в межах розслідування детективів Бюро економічної безпеки, які у 2023 році повідомили про підозру генеральній директорці фірми "Три О" Ірині Круппі в ухиленні від сплати податків на суму 146 млн грн.

У червні Шевченківський районний суд міста Києва за клопотанням Офісу генпрокурора передав майно ТРЦ Gulliver в управління АРМА. А у жовтні того ж року відібрана АРМА компанія оцінила ТРЦ Gulliver у 7,6 мільярда гривень. АРМА кілька разів намагалася обрати управителя для цього ТРЦ, але безрезультатно.

Кому належить МФК "Гуллівер" у Києві

Раніше журналісти програми "Схеми" підтвердили причетність бізнесмена Віктора Поліщука до МФК "Гуллівер". Поліщук значно збагатився за часів президентства Віктора Януковича, зокрема, завдяки кредитам державних банків, частину з яких досі не повернули. При цьому відомо, що його дружина Лілія Різва є племінницею Світлани Медвєдєвої – дружини Дмитра Медвєдєва, який до 2012 року був президентом РФ, а зараз обіймає посаду заступника Радбезу РФ.

Сам Поліщук публічно заперечував, що є власником "Гуліверу". Офіційно торгівельно-розважальним та бізнес-центром керує його дружина Лілія Різва, а формальним власником компанії "Три О" (юридична назва комплексу) в реєстрі вказаний її двоюрідний брат.

Втім, журналісти отримали договір поруки за кредитами на будівництво ТРЦ, підписаний самим Поліщуком. Згідно з документом, Віктор Поліщук справді особисто поручився повернути держбанкам щонайменше $207 мільйонів у разі, якщо компанія "Три О" порушить свої зобов'язання перед "Ощадбанком" та "Укрексімбанком".

Станом на 2024 рік він заборгував цим банкам близько 14 мільярдів гривень. Однак державні банки замість спроб стягнути кошти чи нерухомість довгий час надавали фірмі Поліщука щедрі розстрочки.

Остання реструктуризація з суттєвими поступками перед структурами Поліщука щодо умов кредиту відбулась вже за часів Зеленського – у 2020 році. Вона передбачає відтермінування погашення боргів ще на чверть століття – аж до 2044 року. При цьому процентну ставку по кредиту знизили майже втричі – вона тепер складає лише 3,65% річних як у гривні, так і доларах.

Втім, попри такі пільгові умови для власника "Гуліверу", з початку 2022 року він взагалі припинив повертати гроші державі. Щомісячні виплати поновилися лише у 2023 році, і те не в повному обсязі.

На початок 2024 року власник "Гуліверу" протермінував план погашення боргу на близько 500 мільйонів гривень із загальних 14 млрд грн, які він ще має повернути "Ощадбанку" та "Укрексімбанку".