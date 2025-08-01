Нацбанк спрогнозував уповільнення темпів зростання зарплат

Після зростання середньої номінальної зарплати на 23,2% у минулому році, у 2025-2027 роках оплата праці українців й далі зростатиме швидше за інфляцію, але значно повільнішими темпами.

Про це йдеться в липневому "Інфляційному звіті" Нацбанку.

За оцінками НБУ, у 2025 році середня номінальна зарплата зросте на 19%, у 2026 році – на 13%, у 2027 році – на 9,6%.

Водночас зростання реальних зарплат (з урахуванням середньорічної інфляції) у 2025 році прогнозується на рівні 5,2% з уповільненням до 5,1% та 3,8% у 2026-2027 роках відповідно.

У Нацбанку пояснюють підвищення середньої зарплати структурним дефіцитом робочої сили, який спричинений затяжною міграцією, мобілізацією та регіональними перекосами. Попит на персонал стабільно перевищує пропозицію, тож роботодавці змушені конкурувати неціновими перевагами й підвищенням окладів.

Разом із цим, тривалий дефіцит кадрів може стати вагомим гальмом для відновлення економіки. НБУ констатує, що нерівномірний розподіл робочої сили між регіонами та секторами вже обмежує виробничі можливості бізнесу. Повернення мігрантів і реінтеграція ветеранів на ринок праці, на думку регулятора, критично важливі для збалансованого росту й утримання інфляції в прийнятних межах в майбутньому.

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Як повідомлялося, за даними Держстату, середня заробітна плата в Україні за підсумками 2024 року збільшилася на 23% порівняно з показником попереднього року й становила 21 473 грн.