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Новини Підвищення мінімальної зарплати
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Нацбанк спрогнозував уповільнення темпів зростання зарплат

зарплата,гроші,виплати,пенсія

Після зростання середньої номінальної зарплати на 23,2% у минулому році, у 2025-2027 роках оплата праці українців й далі зростатиме швидше за інфляцію, але значно повільнішими темпами.

Про це йдеться в липневому "Інфляційному звіті" Нацбанку.

За оцінками НБУ, у 2025 році середня номінальна зарплата зросте на 19%, у 2026 році – на 13%, у 2027 році – на 9,6%.

Водночас зростання реальних зарплат (з урахуванням середньорічної інфляції) у 2025 році прогнозується на рівні 5,2% з уповільненням до 5,1% та 3,8% у 2026-2027 роках відповідно.

У Нацбанку пояснюють підвищення середньої зарплати структурним дефіцитом робочої сили, який спричинений затяжною міграцією, мобілізацією та регіональними перекосами. Попит на персонал стабільно перевищує пропозицію, тож роботодавці змушені конкурувати неціновими перевагами й підвищенням окладів.

Разом із цим, тривалий дефіцит кадрів може стати вагомим гальмом для відновлення економіки. НБУ констатує, що нерівномірний розподіл робочої сили між регіонами та секторами вже обмежує виробничі можливості бізнесу. Повернення мігрантів і реінтеграція ветеранів на ринок праці, на думку регулятора, критично важливі для збалансованого росту й утримання інфляції в прийнятних межах в майбутньому.

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Як повідомлялося, за даними Держстату, середня заробітна плата в Україні за підсумками 2024 року збільшилася на 23% порівняно з показником попереднього року й становила 21 473 грн.

Автор: 

НБУ (9469) зарплата (1161)


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Топ коментарі
+6
всі зарплати, премії та виплати держслужбовцям, депутатам, працівникам державних та з державною часткою підприємств мають бути обмежені зарплатою солдата піхотинця ЗСУ до кінця воєнного стану!
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01.08.2025 14:18 Відповісти
+2
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01.08.2025 13:49 Відповісти
+2
Чомусь, замовчує, отой голова НацБанку, про виведену з України грошову масу, з 2022 року?? КабМіндічі, чернишові, шурми, та митники з приблудами95, на кшалт комара, живуть, як сир у маслі, маєтки собі будують, а не інженерні споруди, на передовій, а Українці, он як воно сутужно, виходить!
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01.08.2025 13:52 Відповісти
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Дуже хотілось би шоб нацбанк ще повідомив у кого це так піднімаються зарплати ??? І співвідношення росту зарплат до росту інфляції
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01.08.2025 13:46 Відповісти
всі зарплати, премії та виплати держслужбовцям, депутатам, працівникам державних та з державною часткою підприємств мають бути обмежені зарплатою солдата піхотинця ЗСУ до кінця воєнного стану!
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01.08.2025 14:18 Відповісти
Солдат піхотинець який воює на передку (а не забезпечення чи тил) повинен мати зарплату як тепер у судді або прокурора.. А от держслужбовцям, депутатам, працівникам державних та з державною часткою підприємств зарплата повинна бути не більше середньої по державі... Не подобається--вперед в окопи
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01.08.2025 14:26 Відповісти
В чиновників, в кого ж іще? "Считают среднею". По золотим унітазам в середньому не пробували рахувати?🤣
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01.08.2025 14:44 Відповісти
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01.08.2025 13:49 Відповісти
Чомусь, замовчує, отой голова НацБанку, про виведену з України грошову масу, з 2022 року?? КабМіндічі, чернишові, шурми, та митники з приблудами95, на кшалт комара, живуть, як сир у маслі, маєтки собі будують, а не інженерні споруди, на передовій, а Українці, он як воно сутужно, виходить!
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01.08.2025 13:52 Відповісти
Чому тільки вивозять?? Є і патріоти які не займаються такою мерзенною справою---от наприклад Родина топмитника Комара побудувала маєток за 70 млн грн під час війни
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01.08.2025 13:56 Відповісти
Заголовок бімба. Кожне слово - прямо суцільна еквілібристика.
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01.08.2025 13:55 Відповісти
А не виплату грошових коштів проягом 3-х років заборгованості ПФУ за рішенням суду мені перерахують автоматично, відповідно до зростання інфляціі за три роки? Чи знову судитись? Скоть, а не влада. Рішення судів виконується негайно, після набрання законноі сили.
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01.08.2025 14:40 Відповісти

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