Втрати України без відтермінування європейського податку СВАМ оцінили у 8% експорту і 5% ВВП

Втрати для України у разі його запровадження європейського екологічного мита CBAM будуть колосальними, тому уряд має якомога швидше звернутися до Єврокомісії, щоб отримати відстрочку його дії для України.

Про це голова галузевої ради Федерації металургів України Олена Колесникова розповіла виданню "Главком".

"Європейське законодавство суворе у плані викидів, включно з CO₂. Але Україна має всі підстави вимагати відтермінування дії СВАМ щонайменше на період воєнного стану та перехідний повоєнний період. Відповідно до частини 7 статті 30 Регламенту (ЄС) № 2023/956, країни, що зазнали неспровокованої агресії чи перебувають у надзвичайному стані, можуть отримати винятки з дії механізму", – наголосила Колеснікова.

Водночас вона зауважила, що наразі невідомо, чи направила Україна такий офіційний запит європейській стороні.

"Водночас ми готові надати аргументи й аналітику, які були опрацьовані спільно з ключовими галузевими об’єднаннями", – зауважила Колесникова.

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Вона пояснила, що екологічне мито CBAM, яке почне діяти вже найближчим часом – це інструмент, який захищає не тільки екологію, а й ринок Євросоюзу, тобто фактично він є інструментом торговельної політики.

За словами голови галузевої ради Федерації металургів, втрати для України без відтермінування СВАМ будуть колосальними: скорочення ВВП на 4,8-5%, експорту на 8%, податкових надходжень – на понад $2,8 млрд лише в перший рік. Такі цифри наведені у дослідженнях, підготовлених незалежними експертами на замовлення Федерації роботодавців за підтримки Конфедерації промисловості Данії (DI) та фонду New Democracy, уточнила Колеснікова.

"Наразі можливість у промисловості інвестувати в проєкти з декарбонізації об’єктивно відсутня через війну. І це мають визнати у Брюсселі", – додала вона.

Як повідомлялося, раніше німецьке видання Tagesspiegel писало, що Єврокомісія готова відтермінувати СВАМ для України мінімум до 2027 року, але уряд має надіслати офіційний запит. Водночас, наразі такого запиту від української влади немає.