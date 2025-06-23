Україна не готова до запровадження екомита СВАМ, потрібно вимагати його відтермінування на 3-5 років, – ICC Ukraine

Україна перебуває у стані повномасштабної війни, що суттєво обмежує її фінансові, технічні та інституційні можливості адаптації до нових регуляторних вимог ЄС. Підприємства, особливо енергоємні, не мають достатньо ресурсів для модернізації виробництва, а в країні відсутня повністю функціональна система моніторингу, звітності та верифікації вуглецевих викидів (MRV-система).

Тому потрібно працювати над тим, щоб отримати відтермінування європейського екомита СВАМ для України, заявив президент Українського комітету Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) Володимир Щелкунов агентству РБК-Україна.

"Оптимальний період відстрочки – щонайменше 3-5 років, до 2029-2031 року, адже воєнні дії та руйнування інфраструктури ускладнюють декарбонізацію української економіки, а економічна стабільність України важлива для регіональної безпеки", – наголосив Щелкунов.

Він пояснив, що ефективно реалізовувати європейські кліматичні ініціативи Україна зможе вже після завершення війни.

"Повоєнне відновлення та відбудова – лише за цих умов Україна зможе ефективно реалізувати кліматичні ініціативи. Тим часом, вже прийняте кліматичне законодавство (наприклад, закон про систему торгівлі квотами викидів) свідчить про готовність до поступової інтеграції в "зелений" порядок денний ЄС", – зауважив Щелкунов.

Він підкреслив, що запровадження СВАМ у повному обсязі за поточних умов зменшить конкурентоспроможність українського експорту на ринку ЄС. Це викличе зниження обсягів експорту, особливо в металургії, хімічній промисловості, цементній галузі, поглибить економічну кризу в умовах війни, та вплине на зайнятість у регіонах, де економіка залежить від важкої промисловості, орієнтованої на ЄС.

"Як представник українського бізнесу на міжнародному рівні, ICC Ukraine наполягає на необхідності перехідного періоду для України, яка зараз бореться за своє існування. Ми закликаємо ЄС врахувати обставини воєнного стану та надати Україні час для адаптації до нових правил, що відповідатиме принципам справедливості та солідарності", – наголосив Щелкунов.

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Як повідомлялося, Комітет промислової екології та сталого розвитку Європейської Бізнес Асоціації також закликав українську владу консолідуватися для того, щоб домовитись про відстрочку запровадження мита СВАМ для України.

Раніше видання Politico зауважувало, що хоча Європа допомагає Україні з фінансуванням, але через введення вуглецевого мита СВАМ Україна буде щороку втрачати 1,4 млрд євро. Водночас, цих збитків можна уникнути, якщо розпочати переговори з ЄС, адже закон про СВАМ має норму, за якою країна може отримати пільги від сплати податку, якщо вона має форс-мажорні обставини. Зважаючи, що у триває повномасштабна війна, є всі підстави просити у ЄС відстрочку у цьому питанні, вказувало видання.