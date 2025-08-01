Попит на готівкову валюту падає: Чиста купівля доларів і євро населенням зменшилася в 4 рази

Чистий попит населення України на готівковий долар у другому кварталі цього року різко знизився – до $0,1 млрд із $1,9 млрд у першому кварталі, тоді як загальний попит на готівкову валюту – до $0,8 млрд з $2,8 млрд.

Про це свідчать дані інфляційного звіту Національного банку України за липень, передає Інтерфакс-Україна.

Як зазначається, покращення курсових очікувань домогосподарств як на початку року, так і в середньому за другий квартал у поєднанні з відносною стабільністю гривні до долара та зростанням дохідності гривневих інструментів стримувало попит на готівкову валюту.

Сезонні чинники теж підтримували пропозицію готівкової іноземної валюти.

Крім того, завдяки пом'якшенню деяких валютних обмежень для бізнесу з боку НБУ частина "сірого" попиту, ймовірно, перейшла з готівкового в безготівковий сегмент.

"У результаті обсяг чистої купівлі готівкової іноземної валюти населенням скоротився до $0,8 млрд у другому кварталі 2025 року з $2,8 млрд у першому кварталі 2025 року", – заявили в Нацбанку.

Крім того, за його даними, у квітні-червні цього року щомісячний чистий попит на готівкову іноземну валюту впав до найнижчого рівня з жовтня 2023 року – в середньому $0,3 млрд. Для порівняння: у той самий період 2024 року він становив у середньому $0,8 млрд, а в січні 2025 року – $1,3 млрд.

"Натомість у безготівковому сегменті валютного ринку чистий попит на іноземну валюту в другому кварталі 2025 року зріс", – також зазначили в НБУ.

Раніше повідомлялося, що за перші пів року клієнти принесли до кас українських банків 1,43 трлн грн, що на 9,2% більше, ніж за аналогічний період торік. Водночас обсяг видачі готівки зріс на 9,7% – до 1,47 трлн грн.

За даними НБУ, станом на 1 липня в обігу перебувало 859,9 млрд грн готівки, що 4,6% більше, ніж на початок року (+37,5 млрд грн).