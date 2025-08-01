Гривня продовжує зміцнюватися щодо євро: Нацбанк встановив офіційний курс на понеділок

Курс гривні продовжує суттєво зміцнюватися щодо євро, але залишається відносно стабільним щодо долара США.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на понеділок, 4 cерпня, на рівні 41,7644 грн/$, порівняно із 41,7132 грн/$ у п'ятницю. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився одразу ще на 10 копійок – до 47,6448 грн за євро, повернувшись до рівнів середини червня. 2 липня він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 49,4093 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.