БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
630 1

Гривня продовжує зміцнюватися щодо євро: Нацбанк встановив офіційний курс на понеділок

валюта

Курс гривні продовжує суттєво зміцнюватися щодо євро, але залишається відносно стабільним щодо долара США.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на понеділок, 4 cерпня, на рівні 41,7644 грн/$, порівняно із 41,7132 грн/$ у п'ятницю. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився одразу ще на 10 копійок до 47,6448 грн за євро, повернувшись до рівнів середини червня. 2 липня він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 49,4093 грн за євро.

Читайте також: Кабмін заклав у свій прогноз девальвацію гривні, – бюджетна декларація

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2280) гривня (1620) курс (1576) НБУ (9469) обмін валюти (775)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гривня дотується Європою і США на 70%. Тобто в кожній гривні, в вашій кишені, 70 копійок це фінансова допомога. І коли допомога припиниться, залишиться менше третини. Це саме та потужна економіка, про яку мріяли 73%. Бійтесь своїх бажань, бо вони інколи збуваються.
показати весь коментар
01.08.2025 16:49 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 