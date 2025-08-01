Казахстан вивчає можливості збільшення експорту нафти в обхід Росії

Казахстан і Туреччина вивчають можливості збільшення експорту казахстанської нафти в обхід Росії через трубопровід Баку – Тбілісі – Джейхан (BTC).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби глави Казахстану, передає Pipeline Technology Journal.

Обговорення, що відбулися під час зустрічі президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва та турецького лідера Таїпа Ердогана, сигналізують про потенційну диверсифікацію енергетичних маршрутів для Казахстану, котрий не має виходу до моря.

Хоча конкретні деталі не були оприлюднені, переговори зосередилися на співпраці в енергетичному секторі, включаючи "перспективи збільшення експорту через нафтопровід Баку – Тбілісі – Джейхан".

За даними державної статистики, Казахстан уже спостерігає 12% зростання експорту нафти через трубопровід BTC у першій половині 2025 року порівняно з аналогічним періодом минулого року. Так, цьогорічний експорт становить 785 тис. тонн (приблизно 34 тис. барелів на день).

Нафта транспортується танкерами через Каспійське море з казахстанського порту "Актау" до Баку, Азербайджан, перш ніж потрапити до трубопроводу BTC.

Однак збільшення цих обсягів вимагатиме модернізації порту "Актау" та відповідності казахстанської сирої нафти певним стандартам якості для трубопроводу, що спонукає Казахстан досліджувати варіанти обходу російських портів, які наразі обробляють більшість його поставок нафти на міжнародні ринки.

Експорт Казахстану в обхід Росії становив лише 5,9% від загального обсягу експорту країни в 32,6 млн тонн за перші шість місяців 2025 року, і ця частка залишається незмінною з 2024 року.

У 2022 році Токаєв виступав за збільшення експорту нафти в обхід Росії, що призвело до угоди між казахстанською компанією "Казмунайгаз" та азербайджанською SOCAR про транспортування 1,5 млн тонн нафти щорічно з нафтового родовища Тенгіз до БТД.

План розвитку країни до 2029 року включає розгляд будівництва Транскаспійського нафтопроводу та морських терміналів як на казахстанському, так і на азербайджанському узбережжі Каспійського моря.

Раніше повідомлялося, що Казахстан відмовився від послуг Росії під час будівництва електростанцій.

Також стало відомо, що країни Перської затоки зможуть компенсувати втрату російської нафти в разі нових санкцій США.