Частка непрацюючих кредитів у банках України скоротилася до рівня початку великої війни

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України станом на 1 липня 2025 року скоротилася до 27%, або на 3,3 відсоткових пункта порівняно з показником на початок року.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України.

Як зазначається, поточна частка NPL близька до історичного мінімуму, зафіксованого станом на 1 березня 2022 року – на початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У перший рік повномасштабної війни рівень дефолтів сягнув близько 20%, а частка NPL у портфелі – 39,1%.

Із середини 2023 року частка NPL поступово скорочується.

"Визначальним фактором скорочення частки NPL у першому півріччі 2025 року стало зростання обсягу нових кредитів ліпшої якості. Так, валовий обсяг кредитів у банківській системі за цей період зріс на 133,7 млрд грн, або на 10,3%, до 1,43 трлн грн", – сказано в повідомленні.

Частка NPL фізичних осіб за перше півріччя знизилася на 1,5 в.п. – до 14%, бізнесу – на 3,5 в.п., до 35,5%.

Скорочення частки NPL зафіксовано в усіх групах банків:

у приватних українських банках – до 9,9%;

у банках з іноземним капіталом – до 9,5%;

у державних банках – до 38,5%.

Без урахування боргів колишніх власників "Приватбанку" та старих боргів державних банків частка NPL станом на 1 липня 2025 року становить 21,6% у державних банках та 16,1% – загалом у банківській системі.

Раніше повідомлялося, що за перші пів року клієнти принесли до кас українських банків 1,43 трлн грн, що на 9,2% більше, ніж за аналогічний період торік. Водночас обсяг видачі готівки зріс на 9,7% – до 1,47 трлн грн.

За даними НБУ, станом на 1 липня в обігу перебувало 859,9 млрд грн готівки, що 4,6% більше, ніж на початок року (+37,5 млрд грн).