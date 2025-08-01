АРМА вимагає через суд стягнути заборгованість на 16 мільйонів із управителя російських кораблів

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) звернулося до суду з позовами про стягнення заборгованості за договорами управління активами, укладеними з приватним підприємством "Марінекс". Загальна сума заборгованості за двома договорами перевищує 16 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні АРМА.

Зокрема, йдеться про два договори управління арештованими морськими суднами, які були передані в управління АРМА відповідно до ухвал слідчих суддів:

судно Emmakris III, передане в управління АРМА ухвалою Печерського райсуду Києва,

дев'ять суден: Rondo, Svir, Avangard, VolgoBalt 225, VolgoBalt 193, VolgoBalt 244, Omskiy 6, Naviger 2, Omskiy 132, передані в управління АРМА ухвалою Личаківського райсуду Львова.

За результатами відкритих торгів у системі Prozorro управителем за обома договорами обрано ПП "Марінекс".

У квітні 2025 року обидва активи були передані управителю згідно з актами приймання-передачі.

Згідно з умовами договорів, незалежно від фінансових результатів управління, ПП "Марінекс" зобов'язалося сплачувати гарантовані платежі до держбюджету України у визначені строки.

Проте управитель не виконав своїх фінансових зобов'язань і наразі загальна сума заборгованості становить 16,62 млн грн.

Раніше АРМА вже винесло припис ПП "Марінекс" щодо невиконання умов договорів управління. За результатами аналізу поточного стану виконання зобов'язань, АРМА зафіксувало численні порушення.

Приписом АРМА зобов'язало управителя негайно усунути всі порушення та перерахувати необхідні кошти до бюджету.

"Наразі кошти до бюджету не сплачені. Управитель не виконав припис АРМА, тож Національне агентство подало відповідні позовні заяви до Господарського суду Одеської області", – сказано в повідомленні АРМА.

Як повідомлялося, в червні Національне агентство з розшуку та менеджменту активів спільно з Адміністрацією судноплавства зірвали спробу викрадення арештованого російського судна Emmakrsis III.