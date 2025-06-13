АРМА заявила про спробу викрадення арештованого російського судна

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) спільно з Адміністрацією судноплавства зірвали спробу викрадення арештованого російського судна Emmakrsis III.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Зазначається, що відомство миттєво зреагувало на спробу незаконного виведення з України арештованого судна, що перебуває в управлінні приватного підприємства "Марінекс".

"Завдяки скоординованим діям з Адміністрацією судноплавства вдалося запобігти фактичному викраденню корабля та можливому поверненню його до країни-агресора. АРМА вже звернулося до всіх органів силового блоку. Ситуація на контролі", – йдеться у повідомленні.

Раніше АРМА встановило численні порушення з боку управителя, які стосуються невиконання умов договору та зобов'язань щодо наповнення державного бюджету, а також самоусунення від виконання обовʼязків в частині збереження активу.

Зазначається, що після виданого припису управитель проігнорував вимоги та вдався до спроби незаконного виведення судна всупереч судовому рішенню.

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Завдяки втручанню АРМА судно залишилось у порту України. Екіпаж залишив судно, чим підтвердив свої злочинні наміри.

Наразі вжито заходи для запобігання будь-яким позаштатним ситуаціям на кораблі. За порушення умов договору управитель нестиме відповідальність.

Як наголосили в АРМА, враховуючи масштаб судна (215 метрів довжини), високі витрати на його утримання та невиправдану втрату часу – найкращим і єдино ефективним варіантом є його реалізація. Це дозволить не лише уникнути подальших ризиків і зменшити витрати на його утримання, а й оперативно наповнити державний бюджет.

АРМА вже звернулося до компетентних органів щодо зміни способу управління на реалізацію.

Як повідомлялося, раніше АРМА заявило про незаконне виробництво мінералки у двох арештованих санаторіях на Закарпатті.