Кабмін призначив трьох заступників міністрів енергетики та економіки. Хто вони?
Кабінет Міністрів призначив двох заступників міністра енергетики та заступника міністра економіки.
Такі рішення Кабмін ухвалив на засіданні пізно увечері у п'ятницю, 1 серпня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Зокрема, Кабмін призначив першим заступником міністра енергетики Артема Некрасова.
У пресслужбі Міненерго повідомили, що раніше він виконував обов'язки директора ДП "Гарантований покупець", до цього працював у "Харківобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Сумиобленерго", ДП "Калуська ТЕЦ-Нова" і ДП НВКГ "Зоря-Машпроект".
Водночас заступницею міністра енергетики з питань європейської інтеграції призначена Ольга Юхимчук. До цього вона працювала у міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів, а з жовтня 2024 року обіймала посаду заступника міністра з питань європейської інтеграції.
Крім того, уряд призначив заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ігоря Зубовича. Зубович з грудня 2021 року виконував обов'язки голови Державної екологічної інспекції.
Як повідомлялося, 17 липня Верховна Рада призначила міністеркою енергетики Світлану Гринчук, яка до цього очолювала Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.
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