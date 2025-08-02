Кабмін призначив трьох заступників міністрів енергетики та економіки. Хто вони?

Кабінет Міністрів призначив двох заступників міністра енергетики та заступника міністра економіки.

Такі рішення Кабмін ухвалив на засіданні пізно увечері у п'ятницю, 1 серпня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, Кабмін призначив першим заступником міністра енергетики Артема Некрасова.

У пресслужбі Міненерго повідомили, що раніше він виконував обов'язки директора ДП "Гарантований покупець", до цього працював у "Харківобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Сумиобленерго", ДП "Калуська ТЕЦ-Нова" і ДП НВКГ "Зоря-Машпроект".

Водночас заступницею міністра енергетики з питань європейської інтеграції призначена Ольга Юхимчук. До цього вона працювала у міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів, а з жовтня 2024 року обіймала посаду заступника міністра з питань європейської інтеграції.

Крім того, уряд призначив заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ігоря Зубовича. Зубович з грудня 2021 року виконував обов'язки голови Державної екологічної інспекції.

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Як повідомлялося, 17 липня Верховна Рада призначила міністеркою енергетики Світлану Гринчук, яка до цього очолювала Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.