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Кабмін призначив трьох заступників міністрів енергетики та економіки. Хто вони?

Кабінет Міністрів України

Кабінет Міністрів призначив двох заступників міністра енергетики та заступника міністра економіки.

Такі рішення Кабмін ухвалив на засіданні пізно увечері у п'ятницю, 1 серпня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, Кабмін призначив першим заступником міністра енергетики Артема Некрасова.

У пресслужбі Міненерго повідомили, що раніше він виконував обов'язки директора ДП "Гарантований покупець", до цього працював у "Харківобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Сумиобленерго", ДП "Калуська ТЕЦ-Нова" і ДП НВКГ "Зоря-Машпроект".

Водночас заступницею міністра енергетики з питань європейської інтеграції призначена Ольга Юхимчук. До цього вона працювала у міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів, а з жовтня 2024 року обіймала посаду заступника міністра з питань європейської інтеграції.

Крім того, уряд призначив заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ігоря Зубовича. Зубович з грудня 2021 року виконував обов'язки голови Державної екологічної інспекції.

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Як повідомлялося, 17 липня Верховна Рада призначила міністеркою енергетики Світлану Гринчук, яка до цього очолювала Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Автор: 

Кабмін (7882) призначення (1163) Міненерго (948)


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