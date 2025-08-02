Податковий борг за два з половиною роки зріс на 27 мільярдів: Рахункова палата почала аудит

Борг зі сплати податків до зведеного бюджету від початку 2023 року до першого півріччя 2025 року зріс більш ніж 27 мільярдів гривень. При цьому понад 22,6 млрд грн безнадійного податкового боргу за цей період списано, що є значними втратами для бюджету.

Відтак Рахункова палата розпочала аудит адміністрування податкового боргу, який охопить вказаний період, повідомляє пресслужба відомства.

"Очікується, що результати контрольного заходу дадуть можливість об’єктивно оцінити стан адміністрування податкового боргу та надати рекомендації щодо можливих шляхів покращення ситуації", – зазначається у повідомленні.

У Рахунковій палаті зауважили, що необхідність удосконалення адміністрування податкового боргу передбачає і Національна стратегія доходів до 2030 року, яка вказує серед проблем відсутність автоматизації, низьку результативність примусового списання, застарілу система документообігу, нездійснення сегментації боржників тощо.

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Як повідомлялося, наприкінці грудня 2023 року Кабінет Міністрів затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки, виконавши зобов’язання України перед МВФ.

Серед іншого, вона передбачає звуження сфери застосування спрощеної системи оподаткування, відновлення прогресивної шкали ставок ПДФО, перегляд чинних режимів інвестиційного стимулювання в межах податку на прибуток підприємств, перегляд ставок ПДВ, підвищення акцизів на паливо, алкогольні напої та тютюнові вироби до мінімальних ставок ЄС, перегляд пільг при сплаті ренти на користування радіочастотним ресурсом та на видобуток газу, перегляд підходів до оцінки нерухомого майна в цілях оподаткування, тощо.