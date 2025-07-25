Кількість гравців, які брали участь в азартних іграх та отримали виграші, за три роки зросла в 40 разів, – Рахункова палата

50% суб’єктів грального бізнесу в Україні за 2023-2024 роки задекларували збитковий фінансовий результат, а поточний стан державного регулювання та контролю грального бізнесу в Україні, попри зростання податкових надходжень від цього виду діяльності, не гарантує повної прозорості, податкової дисципліни, відповідальності та захисту суспільних інтересів.

Про це свідчить висновок Рахункової палати в першому аудиті грального бізнесу з моменту його легалізації в 2020 році.

"На думку аудиторів, той факт, що організатори азартних ігор декларували різні обсяги доходу отриманого гравцями у звітності з податку на прибуток та ПДФО (у 2023 році – у 6,7 раза, у 2024 році – у 3 рази), свідчить про можливу наявність схем ухиляння перших від сплати податків", – сказано в повідомленні.

У Рахунковій палаті зазначили, що ефективність податкового контролю за справлянням податків у цій сфері була незадовільною: лише до 0,9% донарахованих сум було реально сплачено, а 94% – скасовано судами.

Окремо аудит зафіксував, що законодавчо встановлена можливість перебування суб'єктів грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування у 2022-2023 роках (за ставкою 2%) призвела до втрати бюджетом 1,9 млрд грн.

Як йдеться у звіті, після ухвалення закону "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" та створення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор отримали 88 суб'єктів господарювання, їхні сумарні доходи зросли з 3 млрд грн до 142 млрд грн, а обсяг сплачених податків підвищився з 200 млн грн до 17 млрд грн.

Водночас, КРАІЛ не впровадила Державну систему онлайн-моніторингу та не забезпечила формування реєстрів організаторів грального бізнесу. Відповідно, Комісія не володіла достовірними даними про реальні обсяги ринку.

Також КРАІЛ на системній основі не проводила перевірок гравців ринку та не розробила механізму стягнення щорічної плати за анульовані у 2023 році ліцензії суб'єктам грального бізнесу. Через це державним бюджетом недоотримано 1,3 млрд грн.

Профільним законом з 2020 року ліцензування лотерей було передано від Міністерства фінансів України до повноважень КРАІЛ. Однак через незатвердження ліцензійних умов Комісія, за весь час її функціонування, не видала жодної ліцензії. Дія старих ліцензій гравців цього ринку вичерпалися ще у 2014 році, а державний бюджет недоотримав від їх продажу в 2021-2024 роках понад 220 млн грн доходів.

Неефективний механізм блокування нелегальних сайтів, слабке застосування санкцій та неконтрольована реклама азартних ігор сприяли формуванню тіньового сектору в ігровій сфері.

КРАІЛ не могла самостійно блокувати сайти з незаконними онлайн-казино, а з 512 вимог до організаторів незаконних азартних ігор та постачальників послуг хостингу для незаконних казино було виконано 29%.

Також лише 20,1% накладених КРАІЛ штрафів з 35,7 млн грн загалом було сплачено. Із серпня 2024 року жодного нового штрафу не було накладено, а ліцензії компаній, що потрапили під санкції РНБО, анульовано лише через п'ять місяців після винесення рішення.

Окрім того, впродовж 2021-2024 років кількість гравців, які брали участь в азартних іграх та отримали доходи у вигляді виграшів, зросла у понад 40 разів – з 16 тис. до 640 тис. осіб.

"Водночас немає достовірних даних про загальну кількість учасників азартних ігор. Держава не замовляла жодного соціологічного дослідження щодо масштабів лудоманії або її впливу на сім’ї, молодь, економіку. Цей факт унеможливлює формування відповідної державної політики", – підкреслили в Рахунковій палаті.

Як повідомлялося, гральний бізнес в Україні за січень-травень цього року сплатив до бюджету 8,97 млрд грн податків, що на 1,63 млрд грн, або 22,3%, більше, ніж за аналогічний період торік.

Упродовж січня-квітня 2025 року гральний бізнес сплатив до бюджету 6,3 млрд грн податків, що на 14,5%, або 0,8 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Загалом у 2024 році гральний бізнес сплатив до держбюджету України 17 млрд грн податків.